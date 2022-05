La linea di tendenza meteo indica che ci sarà un poderoso calo della temperatura nell’arco di una previsione di 15 giorni. Questo è stato localizzato attorno al prossimo weekend, quando l’aria fresca proveniente dalle regioni artiche raggiungerà soprattutto le regioni del Nord Italia e non solo, raffreddando la temperatura.

Sono perciò attese temperature minime piuttosto basse, comunque ancora da confermare. Abbiamo estratto nel nostro database gli estremi termici del periodo di previsione per i capoluoghi di provincia, e li abbiamo proposti in questo articolo.

L’aspetto più rilevante sarà l’abbassamento di temperatura nelle regioni del Nord Italia, specialmente nelle vallate, probabilmente per inversione termica. Inoltre, minime piuttosto basse sono attese anche nell’Italia Centrale, in questo caso sempre in collina e le vallate.

Di giorno la temperatura tornerà a salire, mantenendosi in una prima fase su valori accettabili. Piuttosto, dopo il calo termico derivante dall’imminente peggioramento che sarà più intenso nelle regioni del Nord Italia, nella giornata di mercoledì, infatti, già dalle prossime ore ci saranno dei temporali, la temperatura da giovedì è destinata a salire nuovamente quasi ai valori precedenti.

Invece sempre per il Nord Italia si attendono giornata piuttosto fresca domenica 29 maggio, ma avremo modo di confermarlo data l’estrema incertezza previsionale a cui stiamo assistendo. Ma il picco termico di temperature basse qui sotto elencate, si dovrebbe raggiungere tra lunedì e martedì prossimi.

Ma per i dettagli sul meteo del lungo termine vi rimandiamo al nostro articolo di analisi che potete trovare cliccando qui.

Belluno, Bolzano, Trento 5°C

Varese, Verbania 6°C

Lecco, Rieti, Bergamo, Siena, Gorizia, Udine, Arezzo, Como, Terni 7°C

Perugia, Biella, L’Aquila, Campobasso, Sondrio, Aosta, Cuneo, Lucca, Urbino 8°C

Trieste, Potenza, Brescia, Alessandria, Parma, Piacenza, Pistoia, Pordenone, Teramo 9°C

Bologna, Cremona, Grosseto, Modena, Asti, Macerata, Pavia, Viterbo, Reggio nell’Emilia, Cesena, Ferrara, Prato, Treviso, Lodi, Nuoro, Forlì, Mantova, Vicenza, Frosinone, Padova, Rovigo, Benevento, Firenze, Vercelli 10°C

Isernia, Pisa, Verona, Fermo, Cosenza, Novara, Ravenna, Torino, Ascoli Piceno, Carrara, Tempio Pausania, Lanusei, Massa 11°C

Monza, Roma, Matera, Enna, Chieti, La Spezia, Latina, Genova, Venezia, Catanzaro, Foggia, Milano 12°C

Rimini, Livorno, Pesaro, Savona, Avellino, Sanluri, Vibo Valentia, Olbia, Ancona, Oristano, Sassari, Villacidro 13°C

Caltanissetta, Andria, Pescara, Taranto, Iglesias 14°C

Trani, Caserta, Barletta, Crotone, Ragusa, Messina, Carbonia, Lecce 15°C

Reggio di Calabria, Brindisi, Tortolì, Imperia, Bari, Salerno, Agrigento, Cagliari, Siracusa 16°C

Napoli, Palermo, Catania 17°C

Trapani 18°C

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.