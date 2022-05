Il meteo di maggio inizia generalmente con il bel tempo in Italia, ciò ad eccezione però di alcune aree italiane che invece hanno avuto proprio il 1° maggio temporali pomeridiani. Ci riferiamo alla Lombardia, a parte del Veneto e dell’Emilia-Romagna, al Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Toscana, la Sardegna, la Puglia. Queste instabilità atmosferica ha favorito lo sviluppo di nubi di tipo verticale e quindi di temporali. Fenomeni comunque di breve durata.

Nell’evoluzione dei prossimi giorni le condizioni meteo tenderanno ad essere influenzate da una bassa pressione che si è formata nel Mediterraneo occidentale e che intende dirigersi dall’entroterra africano, interessando soprattutto l’Algeria e la Tunisia, ma con la tendenza ad influenzare anche le condizioni del meteo in Italia, ma anche la Spagna orientale.

Il fenomeno atmosferico e insolito in considerazione del periodo dell’anno, però non è eccezionale. D’altronde nella parte settentrionale di Algeria e Tunisia non c’è il deserto, e le precipitazioni possono anche essere abbondanti.

Abbiamo osservato con scrupolo l’evoluzione di questa area ciclonica in evoluzione nel Nord Africa e che nel suo moto verso est, influenzerà anche l’Italia. Nel nostro Paese si instaureranno correnti mediamente venti di terra, nel settore occidentale si potrebbero verificare picchi massimi di temperatura, soprattutto tra giovedì e venerdì, localmente anche sui 30 °C.

Essendoci un’area di bassa pressione, peraltro anche abbastanza profonda, un’altra influenza che avremo sull’Italia è quella del vento forte che interesserà soprattutto i canali di Sardegna e in particolare quello di Sicilia, dove attorno a venerdì, in prossimità di Pantelleria, si posizionerà il minimo di bassa pressione, ovvero il ciclone nordafricano.

Il vento potrebbe superare anche raffiche i 100 km/h nel canale di Sicilia; perciò, vento molto intenso potrebbe interessare anche la Sicilia. Ma ecco che aria fresca proveniente dan sarà richiamata verso il ciclone, e questa raggiungerà soprattutto la Sardegna, con vento di maestrale, il Nord Italia con infiltrazioni di aria umida e instabile. Tali infiltrazioni di aria fresca potranno dare luogo a temporali pomeridiani a carattere sparso, in estensione anche il Centro Italia. Piovaschi invece si prospettano al Sud, qualche precipitazione anche in Sicilia.

Insomma, il ciclone mediterraneo avrà un’influenza relativamente marginale, anche se molto minaccioso comunque sarà relativamente innocuo per l’Italia. Tuttavia, i cicloni che si formano da quelle parti possono evolvere molto rapidamente e generare burrasche. Perciò sarà da monitorare.

Pertanto, le previsioni meteo anche se non sono così pessime però, non si comincia bene, in quanto l’evento atmosferico descritto è di natura estrema, e ad esempio nella parte orientale della Spagna e in Algeria si potrebbero avere nubifragi, con conseguenti allagamenti.

Ed ecco che maggio inizia con condizioni meteo, in un’area molto vicina l’Italia, estreme.