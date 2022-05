Le condizioni meteo nella stagione estiva possono divenire particolarmente estreme nelle regioni del Nord Italia, dove si possono abbattere temporali di forte intensità, peraltro accompagnati da piogge talvolta persino torrenziali.

Nei prossimi giorni, durante la settimana, ma anche forse la prossima ancora, le regioni settentrionali potrebbero essere toccate da flussi d’aria instabile provenienti dall’Oceano Atlantico. Tutto ciò andrà a innescare condizioni ideali per la genesi di fasi temporalesche, ma anche di sola pioggia senza tuoni e lampi.

In tutto ciò non c’è niente di anomalo, anzi, questa è la normalità per alcuni periodi di questa parte della stagione, con piogge che sarebbero dovute iniziare assai prima a cadere con abbondanza. Però ancora una volta osserviamo che le precipitazioni saranno distribuite con molta irregolarità, e non di certo risolveranno il problema del deficit pluviometrico, come ad esempio nella pianura piemontese, ma anche la bassa pianura lombarda, così come in altre aree delle regioni del Nord Italia.

Il deficit pluviometrico altrove del nostro Paese sarà molto difficile da risolvere durante la stagione estiva, però ci sono state annate come nel 2019, quando la pioggia particolarmente intensa ha invece contribuito a colmare tale deficit. E tutto ciò è iniziato senza che ci fossero segnali precorritori, nemmeno con l’ausilio di modelli matematici stagionali.

Precipitazioni fino al 4 giugno 2022 per i capoluoghi italiani

Varese 160 mm

Brescia 152 mm

Como 146 mm

Verbania 145 mm

Bergamo, Monza 139 mm

Milano 123 mm

Novara 116 mm

Lecco 115 mm

Belluno 107 mm

Biella 106 mm

Bolzano, Vercelli 91 mm

Lodi 86 mm

Pordenone 83 mm

Verona 81 mm

Genova, Udine 78 mm

Cremona, Trento 76 mm

La Spezia 72 mm

Gorizia 70 mm

Trieste 65 mm

Torino 63 mm

Asti, Cuneo 62 mm

Mantova 61 mm

Parma, Treviso 59 mm

Piacenza 58 mm

Pavia, Sondrio 57 mm

Carrara 56 mm

Savona, Vicenza 55 mm

Massa 52 mm

Padova 48 mm

Aosta 44 mm

Reggio nell’Emilia, Venezia 43 mm

Rovigo 42 mm

Alessandria, Ferrara 39 mm

Firenze 34 mm

Ascoli Piceno, Modena 30 mm

Bologna 28 mm

Prato, Teramo 27 mm

Arezzo 25 mm

L’Aquila, Pistoia 22 mm

Perugia 21 mm

Lucca, Pisa 20 mm

Imperia 18 mm

Livorno 16 mm

Forlì 15 mm

Urbino 14 mm

Cesena, Rimini, Siena 13 mm

Macerata, Ravenna, Rieti, Terni 11 mm

Chieti 10 mm

Fermo 9 mm

Olbia, Viterbo 8 mm

Ancona, Grosseto, Pesaro, Roma 7 mm

Frosinone, Latina, Pescara 6 mm

Isernia 4 mm

Barletta, Lanusei, Nuoro, Tempio Pausania, Tortolì 3 mm

Andria, Benevento, Campobasso, Carbonia, Caserta, Foggia, Iglesias, Napoli, Salerno, Sassari, Trani, Villacidro 2 mm

Agrigento, Avellino, Bari, Cagliari, Caltanissetta, Enna, Matera, Oristano, Sanluri, Taranto, Trapani 1 mm

Meteo piovoso al Nord Italia, ma solo su una parte di tale area geografica.