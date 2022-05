Le previsioni meteo di un refrigerio, inizieranno esserci richieste nei prossimi giorni, soprattutto quando la temperatura salirà repentinamente in tutta Italia. La domanda che tanti faranno sarà quando finirà questo caldo, anche perché è iniziato molto precocemente, e il timore che inizia a farsi sentire è quello di una replica del caldo esagerato che si è avuto in alcuni anni. Inoltre, ai giorni d’oggi che una concreta consapevolezza del cambiamento climatico.

In merito al cambiamento climatico c’è qualche scettico, anche in questo campo che chi ci mette dentro la discussione politica e interessi economici, ignorando ciò che dice la scienza che interessi di tal tipo non è ha, ma che dimostra con i fatti e con i numeri che il clima sta cambiando molto rapidamente.

Tali cambiamenti climatici sono percepiti dalle masse, e ancor più nei Paesi a minor reddito, dove ci sono enormi difficoltà che derivano da queste novità. Tra gli ultimi ci sono Iraq e Iran, dove in ampie aree vivono siccità, e ad esempio, una qualità di riso molto comune non può essere prodotta.

Ma vediamo quanto il refrigerio potrebbe verificarsi. Orbene, in parte, durante la settimana prossima nelle regioni settentrionali si potrebbe manifestare un cambiamento meteo, ma tuttavia non vogliamo creare false illusioni, in quanto già oltre il quinto giorno la previsione perde affidabilità, però un cenno di calo del caldo sulle regioni del Nord Italia si dovrebbe verificare attorno a mercoledì 25 maggio. Attorno questo periodo dovrebbe aumentare l’instabilità atmosferica si potrebbero verificare dei temporali a carattere sparso. Ma sono necessarie conferme.

Un calo termico veramente più consistente, derivante da una profonda bassa pressione in transito verso l’Europa centrale, che richiamerebbe aria fresca da nord, viene addirittura prospettato tra gli ultimissimi giorni di maggio e soprattutto i primissimi di giugno, quando dovrebbe invece iniziare quella che l’estate meteorologica. Ma teniamola come ipotesi, siamo troppo avanti nella previsione in ambito specifico, il meteo a lungo termine è solo una linea di tendenza, questa oscilla e per ora ci da questa possibilità.

In quei giorni si avrebbero molti temporali su vaste aree d’Italia, forse anche vero proprio maltempo se le previsioni saranno confermate per le regioni più settentrionali, poi tanto vento di maestrale sul Tirreno e la Sardegna, quindi un calo termico abbastanza generalizzato, ma questo non porterebbe, così ci pare di osservare dalle ultime proiezioni, temperature nella media al Sud Italia e la Sicilia, dove i valori si manterranno oltre la norma del periodo.

Insomma, la notizia è questa, e deriva dall’analisi di GFS e ECMWF con validità 15 giorni nelle versioni ENSAMBLE.

A solo titolo di curiosità, riportiamo anche le temperature minime prospettate utilizzando tali dati. Essi appaiono abbastanza generosi come refrigerio in molte aree d’Italia.

Temperature minime fino al 2 giugno 2022 per i capoluoghi italiani

Benevento 2°C

Bolzano, L’Aquila, Potenza 7°C

Avellino, Rieti, Aosta, Arezzo, Campobasso 8°C

Siena, Terni, Macerata, Foggia, Perugia, Urbino, Verbania, Isernia, Sondrio, Trieste 9°C

Gorizia, Frosinone, Varese, Belluno, Biella, Fermo, Matera, Trento, Udine, Lucca, Cesena 10°C

Alessandria, Cosenza, Bologna, Caltanissetta, Forlì, Lecco, Piacenza, Teramo, Bergamo, Enna, Parma, Pavia, Asti, Cremona, Como, Cuneo, Ascoli Piceno, Lodi, Modena, Reggio nell’Emilia, Roma, Viterbo, Caserta, Firenze, Lanusei, Pistoia 11°C

Catanzaro, Nuoro, Mantova, Pordenone, Ragusa, Brescia, Ferrara, Chieti, Genova, Prato, Ravenna, Torino, Verona, Carrara, Pisa 12°C

Andria, Padova, Vercelli, La Spezia, Massa, Rovigo, Vicenza, Latina, Grosseto, Treviso, Monza, Novara, Sanluri, Taranto, Tempio Pausania, Pescara, Salerno, Savona 13°C

Rimini, Agrigento, Milano, Livorno, Venezia, Vibo Valentia, Ancona, Oristano, Trapani, Barletta, Lecce, Olbia, Bari, Pesaro 14°C

Iglesias, Cagliari, Villacidro, Crotone, Napoli, Sassari, Tortolì, Trani, Carbonia 15°C

Siracusa, Brindisi, Catania, Imperia, Messina, Reggio di Calabria, Palermo 16°C

Temperature minime estreme fino al 2 giugno 2022, località e comuni d’Italia

Monte Rosa-Capanna Margherita -12.3°C

Pian Rosa -7.3°C

Passo dello Stelvio -5.8°C

Etna -3.4°C

Passo Sella -2°C

Colle del Nivolet -1.8°C

Passo Pordoi, Solda-Sulden -1.7°C

Colle del Gran San Bernardo -1.6°C

Claviere -1.4°C

Arabba, Passo Fedaia-Marmolada -0.8°C

Misurina, Selva di Val Gardena – Wolkenstein in Groeden -0.5°C

Corvara in Badia – Corvara, Sauze di Cesana -0.4°C

Breuil-Cervinia, Passo del Tonale -0.1°C

Livigno, Pragelato 0°C

Sestriere 0.3°C

Passo San Pellegrino 0.6°C

Monte Grappa 0.7°C

Chamois 1.1°C

Curon Venosta – Graun im Vinschgau, Passo Resia 1.2°C

Bionaz 1.3°C

Proves – Proveis 1.5°C

Pila 1.6°C

Campo Imperatore, La Magdeleine, Saint-Barthelemy 1.7°C

Ayas, Livinallongo del Col di Lana, Santa Cristina Valgardena – St. Christina in Groeden 1.8°C

Canazei, Foppolo, Ligosullo 1.9°C

Avelengo – Hafling, Danta di Cadore, Sauris 2°C

Campitello di Fassa, Valtournenche 2.1°C

Benevento, Madonna di Campiglio, Senale-San Felice – Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix, Valgrisenche 2.2°C

Colle Santa Lucia, Predoi – Prettau, Ravascletto 2.3°C

Nella previsione meteo, nel lungo termine, spicca un considerevole refrigerio notturno. Ma anche diurno.