L’evoluzione meteo per le prossime due settimane vedrà un graduale aumento del rischio di grandinate, ciò nonostante, la prossima settimana, specie sul finire, sembra instaurare un’area di alta pressione che determinerà un sensibile aumento della temperatura. Avremo la prima ondata di caldo della stagione. Tale evento sarà piuttosto precoce, ma non inedito.

Nel breve periodo di previsione meteo vediamo che la bassa pressione attualmente sull’Algeria, si porterà rapidamente verso la Sardegna meridionale e poi il Mar Tirreno. A questo punto andrà a coinvolgere praticamente tutta Italia dove si verificheranno precipitazioni e temporali, con il rischio di grandinate. In questa prima fase non sono attese grandinate di grosse dimensioni, anche se tali fenomeni si possono presentare in modo piuttosto isolato, con chicchi comunque che potrebbero causare danni specialmente in agricoltura.

Durante la prossima settimana, con l’avvento dell’alta pressione, e l’aumento della temperatura, avremo notevole energia a disposizione dell’instabilità atmosferica, che si svilupperà nelle ore pomeridiane, dando luogo a temporali sparsi, principalmente nelle zone interne. A questo punto crescerà considerevolmente il rischio di grandine anche di grosse dimensioni.

Le cartine che vedrete alla fine dell’articolo stimano le zone dove si potrebbero formare i temporali di maggiore intensità, i quali potrebbero dare luogo a grandine anche di grosse dimensioni, questo soprattutto verso il periodo che va dal 15 maggio al 20 del mese.

In tale contesto primeggiano le regioni del Nord Italia, che diventeranno a rischio grandine in ampie aree, e comunque con grandinate sempre a macchia di leopardo.

Come abbiamo sottolineato anche in un articolo dedicato alla didattica, la formazione di chicchi di grandine più grossi necessita di condizioni atmosferiche particolari; pertanto, chi fosse interessato è invitato alla lettura del nostro contributo formativo.

Un’aggravante per le grandinate di grosse dimensioni è sicuramente l’ingresso di sabbia del Sahara sempre più spesso in Europa e in particolare in Italia. I granelli sottili di polvere del Sahara costituiscono nuclei di condensazione nel vapore acqueo che si trova nelle nubi.

Tali nuclei accelerano sensibilmente lo sviluppo di precipitazioni durante i temporali, e siccome si in tali fenomeni ci sono anche forti correnti ascensionali derivanti, la genesi il chicco di grandine viene facilitata dallo spessore e temperatura della nube. Chicco che poi cresce man mano che passa il suo tempo all’interno della nube.

Maggio è anche il mese delle grandinate abbondanti, con grandine che imbianca il terreno e i tetti delle abitazioni, così anche le strade, dando l’impressione di una nevicata fuori stagione.

Molto spesso leggiamo di commenti nei social network di persone che si lamentano che la grandine è fuori stagione, ebbene, le grandinate sono assai tipiche durante la stagione primaverile e anche quella estiva. Perciò non ci si deve così meravigliare, però non sono fenomeni comuni e distribuiti e frequenti quanto un rovescio di pioggia durante un temporale, sono sempre eventi meteo isolati. Ancor più sporadici sono gli eventi di grandine con chicchi di grosse dimensioni.

Qui seguono le previsioni meteo del modello matematico più aggiornato a questo momento, dove potrete individuare le aree a rischio temporali anche intensi. In tali aree, localmente si potrebbero avere cadute di grandine.

Mappe meteo con le aree a maggior rischio forti temporali con grandine sporadica.