L’evoluzione meteo per le prossime due settimane è veramente pessima, in quanto contrassegnata da anomalie termiche estreme, di quelle che generano anche il record estremi di caldo. Anomalie termiche peraltro già presenti, con temperature in molte regioni italiane molto superiori alla media.

I fatti sono molto chiari, aria rovente si metterà moto verso nord, e poi un anticiclone in quota comprimere l’aria nei bassi strati dell’atmosfera surriscaldandola. Tale fenomeno è abbastanza noto ormai, è quello che ha provocato picchi massimi anche di 40 °C al Nord Italia nel 2019, i 43°C a Parigi, gli oltre 40 °C in Germania.

Questi anticicloni derivano da aree di alta pressione che generalmente in passato si realizzavano esclusivamente più sud dell’Italia, verso l’Africa del nord durante la stagione estiva, o meglio nel Sahara. Mentre da noi in Italia primeggiava l’anticiclone delle Azzorre, donandoci temperature decisamente ben più vivibili.

Le proiezioni della temperatura attesa peggiorano nuovamente, e vedono picchi estremi come raramente è avvenuto nel passato in maggio. E purtroppo questo mese ormai presenta delle similitudini, non uguaglianze, a quanto avvenne nel 2003, quando ci fu l’estate delle più calde a memoria d’uomo.

All’epoca si batterono dei record di calore in molte città italiane soprattutto del Centro-Nord Italia, dato che al Sud del nostro paese le temperature estreme sono causate generalmente da vampate d’aria africana.

Questi anticicloni si formano e persistono soprattutto sull’Europa occidentale, investendo parzialmente anche l’Italia, ma sottoponendo a questo genere di anomalia climatica tutto il Nord Italia, quasi tutto il Centro e la Sardegna. Quest’ultima regione è anche vittima nel caso di ondate di caldo africano.

Ebbene, qui nel seguito vediamo la stima delle temperature estreme previste durante le varie ondate di caldo, con picchi di temperatura che si avranno tra martedì prossimo e venerdì. Come detto sono stime, molto utili per comprendere l’entità della calura.

Sanluri 35°C

Villacidro 34°C

Carbonia, Olbia, Nuoro, Foggia, Oristano 33°C

Iglesias, Terni, Firenze, Catania 32°C

Vercelli, Grosseto, Prato, Roma, Ravenna, Milano, Verbania, Novara, Forlì, Matera, Alessandria, Monza, Pavia 31°C

Asti, Cesena, Lucca, Pistoia, Caserta, Sassari, Tempio Pausania, Lodi, Modena, Reggio nell’Emilia, Como, Piacenza, Trieste, Cremona, Cagliari, Mantova, Torino, Aosta, Benevento, Parma, Viterbo, Rieti 30°C

Lecco, Lanusei, Rimini, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Frosinone, Taranto, Ferrara, Lecce, Padova, Trento, Pesaro, Pordenone, Rovigo, Barletta, Caltanissetta, Palermo, Verona, Napoli, Pisa, Andria, Bergamo, Bolzano, Vicenza, Varese 29°C

Brindisi, Genova, Savona, Arezzo, Treviso, Cosenza, Bari, Salerno, Siena, Chieti, Udine, La Spezia, Siracusa, Tortolì, Trani, Ancona, Avellino 28°C

Macerata, Massa, Catanzaro, Gorizia, Agrigento, Crotone, Ragusa, Teramo, Carrara, Latina, Messina, Reggio di Calabria, Pescara, Perugia 27°C

Biella, Cuneo, Livorno, Imperia, Sondrio, Urbino, Enna, Isernia, L’Aquila, Venezia 26°C

Belluno, Vibo Valentia, Campobasso 25°C

Trapani, Potenza, Fermo 24°C