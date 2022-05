Siamo a Maggio, ma il meteo è come se fosse quello di Luglio. Dobbiamo dimenticarci le ultime annate, che avevano visto un avvio soft dell’Estate. Stavolta l’anticiclone africano ha giocato d’anticipo e non intende arrestare la sua progressione, arroventando sempre di più il clima in Italia e parte dell’Europa.

Prima della nuova escalation del caldo, è imminente l’ingresso di correnti leggermente più fresche orientali, richiamate al seguito di un fronte in rotta sui Balcani. Il calo termico sarà del tutto limitato e momentaneo, più avvertito al Nord e lungo le regioni adriatiche.

Già da venerdì l’anticiclone africano tornerà a premere con forza, alimentando da un più cospicuo apporto d’aria calda nord-africana. Le temperature riprenderanno ad aumentare, in vista di un weekend segnato dal grande caldo che si farà sentire anche sulle regioni del Sud.

Dal weekend più caldo, ma anche insidia temporali

Non ci sarà solo il caldo, ma anche dei temporali più diffusi sulle Alpi. Il transito di un fronte, lungo il bordo superiore dell’anticiclone, dovrebbe lambire l’Arco Alpino. Il contrasto tra aria più fresca e quella più calda determinerebbe meteo movimentato con vivace attività temporalesca.

La canicola si farà opprimente nel weekend, con temperature fino a punte di 35 gradi in Val Padana, Toscana e Sardegna. Il caldo farà comunque sul serio anche sul resto d’Italia. Andrà però peggio tra Francia e Spagna, con picchi termici che sui settori andalusi potranno spingersi oltre i 40 gradi.

Quale sarà l’evoluzione per la nuova settimana? Sembrano profilarsi novità importanti, con l’annunciato cambiamento che potrebbe risultare smorzato. Tra lunedì e martedì l’anticiclone africano si indebolirà solo al Nord, mentre manterrà lo scettro al Centro-Sud.

L’annunciata irruzione d’aria fresca parrebbe seguire una rotta più orientale senza coinvolgere l’Italia. Il possibile affondo di un nucleo ciclonico verso l’Iberia rafforzerebbe il richiamo dell’anticiclone africano sul Mediterraneo. Al momento non si vede quindi una precisa conclusione di questo caldo folle di Maggio.