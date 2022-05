Le condizioni meteo in Italia indicano che fa caldo, che la temperatura è molto superiore alla media, ma soprattutto che lo sarà nei prossimi giorni laddove giungerà aria rovente dall’Africa.

Ma come annunciato, le cose stanno cambiando, già nelle prossime ore i primi temporali toccheranno le regioni alpine e prealpine, e poi tutto l’inizio settimana vedrà molti temporali al Nord Italia, e la tendenza a condizioni di instabilità atmosferica si estenderà anche alle zone interne del Centro. Anche le regioni meridionali, la Sardegna e la Sicilia non sono esenti dalla possibilità di precipitazioni.

L’aria molto calda africana sarà in parte respinta verso sud dal flusso d’aria più fresca proveniente dall’Oceano Atlantico. Niente di eclatante, ma tuttavia il calo termico sarà particolarmente gradito, dato che la calura è attualmente anomala per questo periodo dell’anno, e ci sarà veramente tanto tempo per avere caldo estivo.

I dati sulle piogge stimate, come noterete spalmano un po’ in tutto il Paese la possibilità di avere precipitazioni, potrebbero essere piuttosto benefiche soprattutto sulle regioni settentrionali, dove questa è una stagione di piogge, in alcune aree la quantità di precipitazioni cadute dall’inizio dell’anno è spaventosamente bassa, come le pianure del Piemonte, ma anche alcune della bassa Lombardia. Si parla di picchi minimi anche inferiori ai 50 mm da inizio anno. Questa non può essere definita che siccità.

Ovviamente, le previsioni sono previsioni, stime inoltre sono quelle dei millimetri che indichiamo qui nel seguito.

Le notizie non sono buone per quelle aree d’Italia dove c’è un deficit pluviometrico considerevole, in questo caso le regioni tirreniche, soprattutto quelle centrali, ma anche in Adriatico. In Italia siamo ovunque col deficit pluviometrico, di certo non con entità uguale ovunque.

In merito alle prospettive di pioggia, dobbiamo dare un cenno al clima, ebbene a partire da giugno nella penisola italiana le due isole maggiori, abbiamo un crollo delle precipitazioni medie sino a tutto agosto. Però, va detto che dopo il Ferragosto generalmente si dovrebbero verificare i temporali della rottura dell’estate, ma ormai è tutto da mettere in discussione per colpa dei cambiamenti climatici, anche questa tendenza è variata e non di poco.

Di questi tempi, la stagione delle piogge è cambiata, e avviene in modo caotico. Ci sarebbe parecchio da discutere in merito.

Precipitazioni fino al 5 giugno 2022 per i capoluoghi italiani

Belluno 159 mm

Biella 133 mm

Bergamo 132 mm

Varese 127 mm

Brescia 121 mm

Verbania 118 mm

Pordenone 114 mm

Milano, Treviso, Verona 110 mm

Como 109 mm

Monza 107 mm

Lecco, Lodi 105 mm

Vicenza 103 mm

Bolzano 102 mm

Trento 101 mm

Gorizia 99 mm

Udine 97 mm

La Spezia 96 mm

Cuneo, Novara 94 mm

Massa, Pavia 93 mm

Torino, Venezia 89 mm

Carrara 87 mm

Lucca, Vercelli 86 mm

Padova, Sondrio 85 mm

Asti 83 mm

Trieste 80 mm

Pisa 77 mm

Mantova 76 mm

Alessandria 74 mm

Livorno 72 mm

Piacenza 70 mm

Parma 69 mm

Cremona 68 mm

Genova 67 mm

Pistoia 64 mm

Bologna 59 mm

Reggio nell’Emilia 57 mm

Modena 54 mm

Ravenna 53 mm

Rovigo 51 mm

Prato 49 mm

Ferrara 46 mm

Ancona 45 mm

Macerata 44 mm

Aosta, Forlì 43 mm

Rimini 40 mm

Firenze 39 mm

Cesena 38 mm

Savona 37 mm

Fermo, Perugia, Siena 35 mm

Avellino, Pesaro, Tempio Pausania 33 mm

Urbino 31 mm

Rieti 30 mm

Ascoli Piceno, Benevento, L’Aquila 29 mm

Nuoro 28 mm

Arezzo, Salerno, Terni 27 mm

Imperia 26 mm

Caserta 25 mm

Teramo 24 mm

Frosinone 23 mm

Isernia, Lanusei 22 mm

Sanluri 20 mm

Potenza 19 mm

Roma, Villacidro 18 mm

Napoli, Sassari 17 mm

Viterbo 16 mm

Iglesias 15 mm

Olbia 14 mm

Andria, Campobasso, Carbonia, Tortolì 13 mm

Barletta 12 mm

Matera 11 mm

Latina 10 mm

Cagliari, Chieti, Trani 9 mm

Oristano, Pescara, Taranto 8 mm

Grosseto, Messina 7 mm

Bari, Brindisi, Foggia, Vibo Valentia 6 mm

Trapani 5 mm

Cosenza, Lecce, Reggio di Calabria 4 mm

Catanzaro 3 mm

Crotone, Palermo 2 mm

Catania, Enna 1 mm

Piogge, quindi, più probabili nel Nord Italia e zone interne del Centro, ciò come da climatologia di questa parte dell’anno. Con varie eccezioni. Ci aggiorneremo con altri dati meteo nelle prossime ore.