E mentre aria rovente raggiunge l’Italia, ma soprattutto nei prossimi giorni si si avranno in alcune località temperature forse da record per il mese di maggio, ecco che si profila la possibilità di una serie di cambiamenti delle condizioni meteo a partire dai primi giorni della prossima settimana.

Un primo attacco dell’aria fresca nord atlantica si verificherà nelle regioni del Nord Italia, dove si scateneranno temporali che potrebbero assumere anche forte intensità soprattutto sulla fascia alpina e prealpina. Con tutto il calore che si immagazzinerà nei prossimi giorni, considerando che in alcune località di pianura si raggiungeranno anche 35 °C, i fenomeni temporaleschi potrebbero dar luogo anche a nubifragi imponenti, e l’esperienza ci insegna che in queste condizioni meteo si potrebbero avere anche delle alluvioni lampo.

In seguito, si palesa la possibilità di un peggioramento verso la Sardegna. Questo potrebbe assumere anche forte intensità, in quanto si potrebbe formare un minimo di bassa pressione che dal Mar Ligure che scenderebbe verso l’isola, generando temporali anche forti.

Il modello matematico del centro meteo europeo prospetta un refrigerio consistente entro il prossimo fine settimana, questo anche in Sicilia, ovvero in tutta Italia. Tutto ciò andrebbe a creare condizioni di instabilità atmosferica in molte aree del nostro Paese, con temporali anche forti ed il rischio di grandine che potrebbe assumere a questo punto anche delle dimensioni di palline di ping-pong, se non oltre.

C’è una novità dell’ultim’ora, nelle ultime emissioni vedrebbe un’interferenza verso la Sardegna ed il Tirreno, comunque minore rispetto a quella prospettata da parte del Centro Meteo Americano. Ma attenzione, stamattina non c’era alcun segnale di questo cambiamento.

Insomma, anche il meteo a breve termine, in quanto parliamo di proiezioni verso metà della prossima settimana, contiene delle imprecisioni che saranno modellate nel corso dei giorni. Di certo avremo una maggiore affidabilità previsionale di quanto succederà sino a metà della prossima settimana entro domenica, considerando questo periodo assurdo gli estremi meteo. Da ciò deriverà anche il meteo che avremo nei giorni successivi, al fine di comprendere la durata di questa grossa ondata di calore.

Ed è appunto l’estremizzazione meteo climatica a generare questa incertezza previsionale, dove di tutto potrebbe succedere a questo punto.