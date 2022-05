Le proiezioni dei modelli matematici si stanno allineando verso un cospicuo miglioramento delle condizioni meteo. Quando? Probabilmente nel corso della prossima settimana.

Prima però, giusto soffermarsi un attimo sull’immediato, dovremo affrontare un’impegnativa fase ciclonica innescata dall’ennesimo assalto depressionario sulla Penisola Iberica. Qui, nel corso della seconda metà di settimana, si strutturerà un vortice di bassa pressione destinato ad approfondirsi ulteriormente a contatto coi nostri mari.

Le precipitazioni potranno risultare localmente abbondanti e consistenti, oltre che persistenti. Attenzione ai temporali, che potrebbero produrre nubifragi e grandinate. Ma questo è argomento che tratteremo in altri approfondimenti.

Dopodiché, passando alla prossima settimana, come detto i centri di calcolo internazionali si sono allineati in direzione del bel tempo. Bel tempo e temperature in rialzo, anche se va detto che nonostante l’aumento termico non s’intravede nulla di preoccupante. Ovvero non c’è all’orizzonte una rimonta anticiclonica tale da far schizzare le temperature verso valori esagerati.

Tra l’altro si dovrà prestare attenzione ad alcune insidie di carattere temporalesco, sembra infatti che l’Alta Pressione non sia così resistente agli attacchi. In primis quelli atlantici, che potrebbero portare infiltrazioni d’aria fresca in quota. Poi attenzione anche a qualche spiffero anche da est, che potrebbe insinuarsi quale risposta a un vortice depressionario in isolamento sull’Europa orientale.

Vedremo, fatto sta che pian piano la situazione sta evolvendo verso le prime consistenti rimonte anticicloniche tipiche di questo periodo e sicuro viatico verso l’arrivo della bella stagione.