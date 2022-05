In questo weekend un vortice ciclonico sta stringendo l’Italia nella morsa del meteo instabile. Ne avremo ancora per alcuni giorni, data la persistenza del vortice a ridosso della Sicilia, ma gradualmente l’anticiclone è pronto ad imporsi anche sull’Italia, oltre che su mezza Europa.

Non sarà un anticiclone come un altro, visto che arriverà un promontorio di matrice subtropicale. Si tratta del temibile anticiclone africano, con cui ormai abbiamo imparato a convivere sempre più spesso in estate e che porta quel caldo fastidioso, talvolta così intenso da far mancare il respiro.

La configurazione a livello euro-atlantico vedrà infatti l’affondo della Depressione Nord-Atlantica fin verso l’arcipelago delle Azzorre, portando come conseguenza la rimonta di masse d’aria subtropicale a supporto dell’anticiclone.

Adesso siamo ancora a Maggio, ma l’arrivo dell’anticiclone africano ci proietterà verso uno scenario simil-estivo, con temperature in risalita verso valori superiori alla media. Tutto avverrà nell’arco di alcuni giorni e avremo un ribaltone rispetto al clima ancora fresco di questi giorni temporaleschi.

Verso caldo da metà prossima settimana

In avvio di settimana l’alta pressione calda inizierà a farsi sentire al Nord, mentre il Centro-Sud sarà ancora sotto tiro delle correnti instabili legate al minimo depressionario mediterraneo. L’instabilità si trascinerà sin verso mercoledì, almeno al Sud, anche se con fenomeni temporaleschi gradualmente meno diffusi.

La piena affermazione dell’anticiclone si completerà nella seconda parte della settimana, quando abbraccerà l’intera Penisola. In questa fase l’Italia verrà raggiunta dalla lingua calda subtropicale, che favorirà un progressivo ulteriore aumento delle temperature.

I valori si porteranno fino attorno ai 30 gradi e anche oltre in molte aree della Val Padana ed aree interne del Centro Italia. Al Sud il caldo stenterà a decollare, con valori inizialmente più contenuti. Entro il weekend anche in queste zone il clima si farà più tipicamente estivo.

Quanto durerà l’anticiclone caldo? Al momento non sembra destinato a cedere rapidamente e pertanto la fase calda potrebbe durare per diversi giorni. Tuttavia, sul finire della settimana nuovi temporali potrebbero presentarsi sulle Alpi, lambite da spifferi d’aria più fresca ed instabile in quota.