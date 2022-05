Le proiezioni meteo da parte di modelli da parte di modelli matematici sono veramente incredibili in questo periodo, ma anzi volendo fare un’analisi a più lungo spettro, sembra non esserci più limite all’incredibile, ciò perché si passerebbe dal caldo estremo previsto con l’avvento di masse d’aria dall’Africa, a un’improvvisa sfuriata di aria fredda proveniente d’addirittura dall’Artico.

Il cambiamento di cui parliamo è però sul lungo termine, ribadiamo sempre che potrebbe essere rimodulato da parte dei calcolatori, però è molto utile individuare le linee di tendenza di massima, anche perché seppur i modelli matematici cambino continuamente le proiezioni del lungo termine, attraverso una media ponderata si può essere in grado di formulare delle linee di tendenza.

L’esatta linea di tendenza, però appare molto complessa quando ci sono cambiamenti radicali nella proiezione da parte di modelli matematici. Questi prodotti vengono utilizzati da centri di ricerca, grosse aziende specializzate particolare nella produzione di energia elettrica e distribuzione di gas. Sono numerose le imprese che sfruttano queste proiezioni per avere delle tracce di tendenza meteo climatica. Non ci possiamo aspettare da queste previsioni il bollettino meteo puntuale per la nostra località, ma solo delle linee di tendenza, da prendere così come sono. Ovviamente, attraverso un’analisi dedicata, realizzata da professionisti, è possibile avere delle informazioni aggiuntive che qui, in questo contesto non possiamo dare perché troppo dispersive.

Noi qui non stiamo proponendo una previsione meteo, semplicemente stiamo commentando i modelli matematici, raccontando quello che prospettano. Perciò, chi non fosse interessato a questo argomento può anche ignorarlo tranquillamente. Però sono in tanti a leggere questo tipo di approfondimento, che tra l’altro contengono anche delle nostre modeste riflessioni.

Allora, l’aria calda dall’Africa ormai sembra pronta a liberarsi verso nord, investirà anche l’Italia, si avranno picchi di temperatura estivi, però anche questo evento meteo avrà una durata che non è a tempo quasi illimitato come succede d’estate, bensì le bolle d’aria calda, se non addirittura roventi, che si sprigioneranno dal Nord Africa in direzione del Mediterraneo, potrebbero essere ostacolate dall’intrusione di aria fredda proveniente da nord, in quanto nell’area della Scandinavia si formeranno delle aree di bassa pressione che spingeranno verso sud le correnti dall’Artico.

Ed ecco che quindi si potrebbero realizzare delle aree di contrasto termico tra le due differenti masse d’aria, e ciò andrebbe a scatenare la formazione di profonde aree di bassa pressione, temporali e chissà che altro ancora.

Viviamo in un’Epoca dove c’è un reale cambiamento climatico, e tutto ciò determina condizioni meteo che potremmo definire impazzite, in quanto sono molto differenti rispetto a quelle che vivevamo nel passato.

L’Italia è interessata da questi cambiamenti climatici, ma ci sono delle parti d’Europa dove le cose vanno ancor peggio. Pensate che nei prossimi giorni a Parigi sono attese temperature fino a oltre 10 °C sopra la norma. Pensate un po’ se fosse capitato da noi in Italia.

Ci aggiorneremo sicuramente con ulteriori approfondimenti di natura meteo climatica durante la giornata.