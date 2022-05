Il tema meteo di questa settimana di Maggio è indubbiamente rappresentato dalla prima zampata stagionale dell’anticiclone africano, una vera novità dopo una prima parte del mese capricciosa. Novità soprattutto in termini di temperature, che si impenneranno verso valori estivi.

L’area ciclonica, che ha segnato il tempo degli ultimi giorni, è ancora presente sulle regioni più meridionali, ma va perdendo energia. L’evoluzione imminente vedrà lo spostamento del vortice verso levante in direzione dell’Egeo e poi del Mediterraneo Orientale dove si andrà a colmare.

Ci sarà quindi la strada spianata per l’ingresso in grande stile dell’anticiclone, atteso in espansione dall’Europa Sud-Occidentale verso il cuore del Continente, passando proprio per l’Italia. Questo promontorio di alta pressione sarà supportato da un flusso d’aria calda di matrice subtropicale.

Correnti di provenienza nord-africana spingeranno aria molto calda in quota su parte d’Europa e sull’Italia, comportando così il previsto aumento delle temperature. La combinazione dei geopotenziali in aumento e del forte soleggiamento determinerà un clima decisamente estivo, già da metà settimana.

In una prima fase il rialzo termico risulterà più accentuato al Nord e parte delle regioni centrali, dove fin da mercoledì la colonnina di mercurio si spingerà verso i primi 30 gradi. Il clima sarà meno caldo su parte del Centro-Sud, anche per via della tenace instabilità che causerà ulteriori temporali nelle ore pomeridiane.

Qualche novità sul finire della settimana

Nella seconda parte della settimana l’anticiclone abbraccerà ancora più direttamente tutta Italia. Tuttavia, tra venerdì ed il weekend qualche insidia instabile lambirà il Nord Italia e potrà aversi anche un lieve contenuto calo termico, ma non un vero cedimento della struttura di alta pressione.

L’arrivo del primo caldo, confermato anche dalle ultimissime emissioni modellistiche, rappresenterà appieno l’evoluzione di questa settimana. In realtà potrebbe rappresentare l’elemento di novità meteo della seconda parte del mese, con ulteriori rimonte anticicloniche tali da portare fasi estive.

Insomma, l’Estate sembra aver fretta di arrivare. Le proiezioni a lunghissima scadenza confermano che potrebbe aversi una stagione estiva molto calda fin da giugno. L’estate minaccia di essere rovente anche per il meteo di un’ampia parte dell’Europa, non solo sull’Italia.