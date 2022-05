Vi proponiamo i dati delle previsioni meteo sino al 10 giugno, le quali indicano le precipitazioni possibili in Italia. Attenzione, si tratta solo ed esclusivamente di stime da prendere come riferimento esclusivamente al fine di individuare le aree che saranno soggette alle maggiori precipitazioni in Italia.

Ebbene, i vari modelli matematici propongono piogge abbondanti su gran parte del Nord Italia, ma anche le zone interne del Centro. Inoltre, andando a consultare le proiezioni a più a lungo termine, vediamo piogge anche al Sud Italia, specialmente nelle zone interne.

Ribadiamo, sono previsioni assolutamente da confermare, estremamente mutevoli e soggette a variazioni considerevoli anche perché gran parte delle precipitazioni saranno causate da temporali, che, come sappiamo, riversano in ristretti territori grosse quantità di pioggia, lasciando aree circostanti praticamente a secco.

Precipitazioni fino al 10 giugno 2022 per i capoluoghi italiani

Como 172 mm

Rovigo 167 mm

Bergamo 163 mm

Ferrara 162 mm

Lecco 161 mm

Piacenza 160 mm

Monza 157 mm

Cremona 151 mm

Varese 150 mm

Milano 148 mm

Vicenza 143 mm

Lodi 142 mm

Mantova 139 mm

Novara 131 mm

Pavia 130 mm

Verona 127 mm

Parma, Verbania 126 mm

Padova 125 mm

Sondrio 120 mm

Alessandria 119 mm

Vercelli 113 mm

Modena 112 mm

La Spezia 110 mm

Brescia 109 mm

Asti, Reggio nell’Emilia 108 mm

Cuneo, Genova 107 mm

Venezia 105 mm

Belluno, Biella 103 mm

Torino 100 mm

Trieste 99 mm

Treviso 97 mm

Trento 93 mm

Carrara 92 mm

Gorizia 91 mm

Massa 87 mm

Bologna, Savona 86 mm

Pordenone 84 mm

Udine 82 mm

Lucca 73 mm

Firenze, Pistoia, Prato, Ravenna 67 mm

Pisa 62 mm

Forlì 55 mm

Aosta, Siena 53 mm

Bolzano 51 mm

Livorno 48 mm

Arezzo, Cesena 47 mm

Perugia 42 mm

Imperia, Rimini 38 mm

Roma 36 mm

Viterbo 33 mm

Frosinone, Urbino 32 mm

Latina 31 mm

Ancona, Terni 29 mm

Grosseto, Pesaro, Rieti 28 mm

L’Aquila, Salerno 24 mm

Chieti 23 mm

Caserta, Macerata, Teramo 22 mm

Ascoli Piceno 21 mm

Avellino, Isernia, Matera 20 mm

Pescara 17 mm

Benevento, Fermo, Napoli 16 mm

Campobasso 14 mm

Vibo Valentia 12 mm

Potenza 11 mm

Brindisi, Sassari 10 mm

Oristano 9 mm

Bari, Foggia, Palermo 6 mm

Agrigento, Andria, Lecce, Taranto, Tempio Pausania 5 mm

Barletta, Carbonia, Catanzaro, Iglesias, Lanusei, Messina, Olbia, Sanluri, Tortolì, Trani, Trapani, Villacidro 4 mm

Cagliari, Catania, Cosenza, Nuoro, Reggio di Calabria 3 mm

Enna 2 mm

Caltanissetta 1 mm

Precipitazioni nevose non previste