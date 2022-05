Ebbene, la tendenza meteo per i prossimi 15 giorni prospetta totali pluviometrici abbastanza interessanti, questo soprattutto nella prima fase previsionale, considerando un periodo di appena cinque giorni, quindi con una buona affidabilità.

Le precipitazioni cadrebbero molto abbondanti nelle città poste a nord del fiume Po, con alcune eccezioni, come ad esempio scarse piogge tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia se raffrontate con la climatologia locale e le piogge attese nel Nord-Ovest, sempre a nord del grande fiume. Molto irrisorie le piogge previste in Trentino-Alto Adige, e cioè abbastanza insolito in un periodo di marcata instabilità atmosferica come quella prospettata dai modelli matematici.

Spicca senz’altro la pioggia prevista a Varese, qui le stime indicano 110 mm nel meteo di cinque giorni, ben 148 mm nell’arco temporale di 10 giorni successivi. Ma anche altre località avranno le maggiori precipitazioni questa settimana. A questo punto verrebbe il dubbio se ci sarà e la sua entità, del potenziale peggioramento del prossimo fine settimana.

Il significato dei millimetri previsti è estremamente indicativo, ciò perché buona parte delle precipitazioni saranno carattere temporalesco, quindi localizzate, con notevoli differenze di pioggia in località poco distanti tra loro.

Un po’ di piogge cadrebbero anche nelle regioni tirreniche centrali, ma troppo poca per attenuare il deficit pluviometrico. Vediamo delle previsioni di pioggia anche nelle zone interne della Campania, e poi in parte della Sardegna, dove spiccano gli 11 mm di pioggia previsti a Cagliari, un valore al pari di Trento.

Insomma, avremo una situazione meteo abbastanza caotica, con una serie di fronti temporaleschi derivanti da più interferenze. La prima sarà quella dell’intrusione d’aria fredda in Pianura Padana nella giornata di martedì e mercoledì, con temporali che si estenderanno, sempre a macchia di leopardo, da ovest verso est. Poi l’aria fresca comincerà ad affluire più verso sud, ed ecco che quindi sarà l’instabilità atmosferica nell’Italia centrale. Nel frattempo, avremo la formazione di un’area di bassa pressione in prossimità della Sardegna, ed ecco quindi le piogge verso l’isola.

Ciò che non ci dicono i modelli matematici in questo periodo di previsione, considerando anche i cinque giorni in questo caso, è la possibilità di avere delle piogge di forte intensità a carattere locale, tali da causare nubifragi, o persino anche delle localizzate alluvioni lampo. Ciò perché soprattutto il Nord Italia sarà terreno di scontro tra due masse d’aria, e la calda africana con la fresca oceanica.

Precipitazioni, valori indicativi, fino al 6 giugno 2022 per i capoluoghi italiani

Varese 148 mm

Monza 108 mm

Brescia, Milano 106 mm

Como 103 mm

Piacenza 95 mm

Bergamo, Novara 92 mm

Lodi 88 mm

Pavia 86 mm

Cremona, Mantova 80 mm

Belluno 79 mm

Parma, Udine 78 mm

Vicenza 76 mm

Gorizia 74 mm

Vercelli, Verona 73 mm

Biella, Verbania 71 mm

Pordenone 67 mm

Lecco 66 mm

Isernia 63 mm

Cuneo 62 mm

Reggio nell’Emilia 59 mm

Carrara 57 mm

Massa 56 mm

Asti, Torino 55 mm

La Spezia, Modena, Treviso 54 mm

Rieti 53 mm

Trento 52 mm

Alessandria 48 mm

Ferrara 46 mm

Frosinone, Sondrio 45 mm

Pistoia 43 mm

Bologna, Lucca 41 mm

Padova, Rovigo 40 mm

Bolzano, L’Aquila 39 mm

Trieste 38 mm

Aosta 37 mm

Campobasso, Pisa 35 mm

Livorno 34 mm

Terni 33 mm

Potenza 32 mm

Genova, Lanusei 31 mm

Venezia 30 mm

Olbia, Prato 29 mm

Tortolì 26 mm

Benevento 25 mm

Chieti, Forlì 24 mm

Teramo, Viterbo 23 mm

Latina 22 mm

Caserta 21 mm

Arezzo 20 mm

Cagliari, Cesena 19 mm

Ascoli Piceno, Pescara, Ravenna, Rimini, Urbino 18 mm

Firenze, Tempio Pausania 17 mm

Matera, Roma, Savona 16 mm

Andria, Avellino, Iglesias, Perugia, Taranto 15 mm

Trani, Trapani 14 mm

Barletta, Carbonia, Pesaro 13 mm

Oristano 12 mm

Macerata 11 mm

Fermo, Ragusa 10 mm

Napoli, Villacidro 9 mm

Lecce 8 mm

Ancona, Brindisi, Foggia, Imperia, Palermo, Vibo Valentia 7 mm

Bari, Messina, Sanluri, Siena 6 mm

Catanzaro, Grosseto, Salerno 5 mm

Cosenza, Sassari 4 mm

Nuoro, Reggio di Calabria 3 mm

Agrigento, Crotone 2 mm

Caltanissetta, Enna, Siracusa 1 mm