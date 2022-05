Ci siamo, l’evoluzione meteo prospetta per la prima parte di giugno ciò che temevamo: imponenti e cattive ondate di caldo di origine africana. Queste sono le ultime informazioni disponibili, e che si allineano a questa tendenza meteo che, scusate ma mi sembra più che folle.

Follia perché si sommano condizioni di acutissima anomalia climatica a tutte quelle precedenti, portandoci ad una situazione atmosferica di meteo estremo, con temperature che minacciano di essere altissime, molto sopra la media, e tipiche di un’onda di calore considerevole.

Il tutto avverrebbe appena entro la prima decade di giugno, periodo non eccessivamente caldo di solito, ma che viene prospettato rovente, in una condizione in cui peraltro dovremmo anche ridurre i consumi di energia elettrica visto un aumento delle bollette. Ma il caldo persistente che si annuncia e soprattutto intenso, andrà a scatenare un’ingente richiesta di energia elettrica per l’accensione degli impianti di climatizzazione.

Questa previsione necessita come sempre di essere confermata, come tutte le previsioni che si spingono e lungo termine. Tuttavia, appare credibile che succederà poi alla fin fine qualcosa affine a questa previsione, ciò al di là del numero esatto della temperatura prevista, che qui è indicata come il picco per ciascuna località.

Temperature massime fino al 9 giugno 2022 per i capoluoghi italiani

Benevento, Foggia 41°C

Terni 40°C

Sanluri, Firenze, Forlì, Frosinone 39°C

Villacidro, Carbonia, Caserta, Prato, Nuoro, Iglesias, Matera, Roma, Olbia, Pistoia, Oristano 38°C

Siena, Viterbo, Sassari, Rieti, Avellino, Arezzo, Lucca, Taranto, Ascoli Piceno 37°C

Catania, Bologna, Cosenza, Reggio nell’Emilia, Caltanissetta, Cesena, Isernia, Mantova, Perugia, Modena, Tempio Pausania 36°C

Cagliari, Rovigo, Andria, Ferrara, Grosseto, Macerata, Padova, Verona, Vicenza, Campobasso, Parma, Pordenone, Potenza, Ravenna 35°C

Barletta, Brescia, Teramo, Pisa, Lanusei, Pavia, Urbino, Cremona, Tortolì, Agrigento, Asti, Milano, Catanzaro, Lodi, Latina, Monza, Torino, Piacenza, Udine, Alessandria, Chieti, Gorizia, Trieste, Como, Trani 34°C

Salerno, Vercelli, La Spezia, Palermo, Bari, Bolzano, Genova, Lecco, Novara, Carrara, L’Aquila, Trento, Treviso, Bergamo, Pescara, Massa, Rimini, Enna 33°C

Savona, Verbania, Sondrio, Napoli, Livorno, Ragusa, Aosta, Lecce, Varese, Crotone, Fermo 32°C

Ancona, Venezia, Reggio di Calabria, Imperia, Biella, Siracusa, Vibo Valentia, Cuneo, Brindisi, Trapani 31°C

Pesaro, Messina 30°C

Belluno 29°C