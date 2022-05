Nell’osservazione delle previsioni meteo derivante dalle proiezioni meteo climatiche dei modelli matematici, che poi vengono poi sottoposte ad un adattamento sulla base del clima locale, rileviamo che la calura prevista, si è ulteriormente incattivita, e vediamo picchi di 44°C in Sardegna.

Ma siamo certi che ben presto anche la Sicilia, poi ne sarà coinvolta.

Il mese di giugno potrebbe assumere un’entità alquanto grave, con la previsione di micidiali ondate di caldo, in specie nella seconda parte del mese, quando in alcune aree i termometri toccheranno probabilmente i record di giugno.

Insomma, le previsioni stagionali, stavolta più che mai hanno avuto finora ottime performance, e vedono un peggioramento delle anomalie per luglio e agosto. Ovviamente, ci auguriamo in un cambiamento di rotta in quanto la calura, perché stavolta si inizierà a patire più che mai il caldo, specie nelle aree urbane soggette a isola di calore.

Caldo e siccità, in varie aree d’Italia, favoriranno lo scoppio di incendi boschivi.

Temperature massime fino al 9 giugno 2022

Fordongianus 43.6°C

Villanova Truschedu 43.5°C

Allai, Siamanna 43.1°C

Ollastra, Siapiccia 43°C

Oschiri 42.5°C

Villaurbana, Zerfaliu 42.4°C

Tula 42.1°C

Tadasuni 41.9°C

Ottana 41.7°C

Boroneddu 41.6°C

Attigliano, Bauladu 41.5°C

Soddì 41.3°C

Aidomaggiore, Bidonì, Paulilatino, Simaxis, Solarussa 41.2°C

Gonnostramatza, Tramatza 41.1°C

Curcuris, Gonnoscodina, Ittireddu, San Gavino Monreale 41°C

Ardara, Asuni, Ghilarza, Orta Nova, Villamar 40.9°C

Berchidda, Furtei, Las Plassas, Orte, Pauli Arbarei, Sedilo 40.8°C

Abbasanta, Baradili, Benevento, Carapelle, Gallese, Masullas, Noragugume, Norbello, Pompu, Villa Sant’Antonio 40.7°C

Baressa, Gonnosnò 40.6°C