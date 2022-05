Un minimo di bassa pressione si è approfondito a sud delle Baleari ed avanza verso l’Italia, con meteo che tende a peggiorare da una situazione di partenza già instabile. Il sistema perturbato, collegato al vortice ciclonico, sta per raggiungere la Sardegna per poi estendersi al Tirreno e al Centro Italia.

Non si prevede quindi nulla di buono per questa seconda parte di settimana, visto che il minimo depressionario entrerà nel vivo già da giovedì. La circolazione di bassa pressione sarà rinvigorita da un concomitante impulso d’aria fresca in discesa dal Nord Europa.

L’aria più fresca, in seno ad una modesta saccatura, aggancerà la depressione afro mediterranea, che riceverà così linfa vitale per sostenersi e mettere radici sull’Italia, piuttosto che sprofondare nell’entroterra africano. Il contributo di quest’aria fresca favorirà quindi maggiori contrasti ed instabilità.

Nel dettaglio, oggi, giovedì la parte più attiva della perturbazione mediterranea si muoverà dalla Sardegna verso il Centro Italia, con precipitazioni diffuse ed intensificazioni. Piogge e temporali interverranno anche al Nord, in estensione dalle Alpi alla Val Padana centro-occidentale. Rimarrà più all’asciutto il Nord-Est.

Evoluzione prevista sino al weekend

Venerdì l’instabilità si estenderà anche al Sud e soprattutto alla Sicilia, dove potranno aversi temporali anche forti. Piogge e rovesci intermittenti, alternati a schiarite, interesseranno anche il Centro e la Sardegna, ma anche buona parte del Nord con maggiori aperture sulle aree alpine.

Il perno della depressione, in questo frangente, tenderà lentamente a risalire dal settore algero-tunisino verso il Tirreno Meridionale, per poi lentamente scorrere verso lo Ionio nel corso del weekend. Il minimo di pressione, pur perdendo energia, sarà in grado di distribuire ancora molti temporali sull’Italia.

Data la prevista traiettoria, saranno le regioni meridionali quelle più coinvolte nel weekend dagli effetti del vortice, con precipitazioni maggiormente diffuse. Tra Sicilia e Calabria i fenomeni si presenteranno localmente intensi, con rischio di qualche nubifragio.

Sul resto d’Italia l’instabilità sarà più concentrata nelle ore più calde pomeridiane, con fenomeni temporaleschi più diffusi nelle zone interne e a ridosso dei rilievi. Le temperature risaliranno di qualche grado da sabato e soprattutto di domenica, nelle zone dove il sole farà più frequentemente capolino.