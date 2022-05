Ci siamo, maggio è alle porte e le prime ondate di caldo potrebbero venire a farci visita. Stiamo scrutando con molto curiosità i modelli previsionali, cercando di capire se le condizioni meteo potrebbero cambiare da un momento all’altro.

Anzi, diciamo che stiamo cercando di capire se le condizioni meteo verranno stravolte da un momento all’altro. Per quale motivo? Semplice, perché fino a questo momento non abbiamo avuto alcuna rimonta anticiclonica africana degna di tal nome.

Vero, su alcune regioni proprio negli ultimi giorni si stanno apprezzando i primi veri tepori primaverili, ma nulla a che vedere con le temibili anomalie termiche che spesso e volentieri hanno caratterizzato le stagioni primaverili degli anni scorsi.

Per quanto riguarda le proiezioni modellistiche possiamo dirvi che qualche centro di calcolo internazionale inizia a fiutare qualcosa. Nello specifico s’inizia a intravedere qualcosa di “caldo” verso la fine della prima decade di maggio e potrebbe trattarsi della prima, vera fiammata africana.

Ciò che preoccupa, lo abbiamo scritto recentemente e lo ripetiamo, è che gli affondi depressionari stanno costantemente puntando l’Europa occidentale e ancor peggio i settori sudoccidentali del vecchio continente. Perché è lì che bisogna guardare per capire se, quando e come si metterà in moto l’Anticiclone Africano.

Siamo convinti che non manchi molto, ma per avere la riprova di quanto stiamo affermando dovremo attendere ancora qualche settimana. Forse meno, vedremo.