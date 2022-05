Alla prima rimonta anticiclonica o meglio, alle prime proiezioni meteo climatiche che puntano in quella direzione ecco che iniziano ad apparire titoloni allarmanti. Caldo folle, pazzo maggio e chi più ne ha più ne metta.

E’ vero, la prossima settimana arriverà l’Alta Pressione e porterà belle giornate di sole, ma sul fronte termico cosa dovremo aspettarci? Domanda a cui abbiamo già risposto, ma ovviamente i costanti aggiornamenti modellistici ci “costringono” a dover rivedere costantemente le previsioni.

Ad oggi, 5 maggio 2022, quel che possiamo dirvi è che il caldo africano, quello vero, quello da oltre 30°C, ancora non si vede. Le temperature saliranno, certo, ma non trattandosi di aria rovente sahariana non dovremo preoccuparci.

Ci aspettano giornate gradevoli, anche un po’ calde al Sud e nelle due Isole Maggiori, ma ricordiamoci che stiamo procedendo spediti in direzione dell’Estate e che a maggio ci può stare che in alcune zone d’Italia inizi a far caldo. Però un conto è avere i 35°C di massima, un conto i 30°C.

Attenzione, perché in molti stanno sottovalutando anche altri segnali modellistici. Parliamo dell’eventuale intrusione di spifferi d’aria fresca di varia natura, se confermati potrebbero ringalluzzire l’instabilità pomeridiana. Quindi occhio ai temporali diurni delle zone interne, perché potrebbero ripresentarsi con forza.

Insomma, potete voi stessi dedurre che al momento non c’è nulla di cui preoccuparsi. Nessun allarmismo, per le vere rimonte anticicloniche africane ci sarà tutto il tempo. Perché ci saranno, questo lo sappiamo, ma non in questo momento.