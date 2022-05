Il meteo su Trieste sarà caratterizzato da bel tempo, anche se si manifesteranno dei temporanei aumenti di nuvolosità a partire da lunedì.

Mercoledì si potrebbero verificare qualche precipitazione anche a carattere temporalesco. Poi il meteo temporaneamente migliorerà, in attesa di un potenziale cambiamento durante il prossimo fine settimana. La temperatura viaggerà per tutta la settimana su valori estivi, anomali per il periodo dell’anno.

Lunedì 23: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 19°C a 28°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Martedì 24: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 17°C a 30°C.

Zero Termico: circa 3600 metri.

Mercoledì 25: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 90% per 6 mm.

Temperatura da 18°C a 27°C.

Zero Termico: circa 3500 metri.

Giovedì 26: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 19°C a 31°C.

Zero Termico: circa 3500 metri.

Venerdì 27: nubi sparse, ventoso a tratti.

Temperatura da 17°C a 30°C.

Zero Termico: circa 3500 metri.

Sabato 28: nuvoloso con rovesci, ventoso.

Possibilità di pioggia 90% per 2 mm.

Temperatura da 15°C a 30°C.

Zero Termico: circa 3300 metri.

Domenica 29: molto nuvoloso con pioggia, ventoso.

Possibilità di pioggia 90% per 11 mm.

Temperatura da 10°C a 16°C.

Zero Termico: circa 2500 metri.

Lunedì 30: molto nuvoloso con pioggia.

Possibilità di pioggia 90% per 11 mm.

Temperatura da 9°C a 14°C.

Zero Termico: circa 2400 metri.

Martedì 31: poco nuvoloso.

Temperatura da 6°C a 22°C.

Zero Termico: circa 2500 metri.