Il meteo su Trieste ancora clima fresco lunedì 30 maggio, con la possibilità di qualche temporale. Probabilmente si avrà un aumento dell’instabilità atmosferica martedì, con il rischio piuttosto consistente di rovesci temporaleschi.

A partire da mercoledì 1° giugno la temperatura è attesa in aumento, il caldo tornerà ad attanagliare Trieste, dove giorno dopo giorno aumenterà anche l’umidità. Non è da escludere qualche temporale in zona vista instabilità atmosferica che si verificherà.

Lunedì 30: nuvoloso con piovaschi, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 70% per 4 mm.

Temperatura da 14°C a 21°C.

Zero Termico: circa 2800 metri.

Martedì 31: nuvoloso con rovesci.

Possibilità di pioggia 90% per 19 mm.

Temperatura da 14°C a 23°C.

Zero Termico: circa 3100 metri.

Mercoledì 1 giugno: quasi sereno.

Temperatura da 16°C a 28°C.

Zero Termico: circa 3500 metri.

Giovedì 2: quasi sereno.

Temperatura da 18°C a 29°C.

Zero Termico: circa 3900 metri.

Venerdì 3: nubi sparse.

Temperatura da 15°C a 32°C.

Zero Termico: circa 3900 metri.

Sabato 4: nuvoloso con piovaschi.

Possibilità di pioggia 70% per 2 mm.

Temperatura da 18°C a 30°C.

Zero Termico: circa 3900 metri.

Domenica 5: poco nuvoloso.

Temperatura da 15°C a 32°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.

Lunedì 6: nubi sparse.

Temperatura da 19°C a 34°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Martedì 7: nubi sparse, ventoso a tratti.

Temperatura da 19°C a 31°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.