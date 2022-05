Il meteo su Torino vedrà finalmente la possibilità di precipitazioni anche a carattere temporalesco. I primi fenomeni si mostreranno già lunedì. Ma i temporali più intensi potrebbero essere quelli di mercoledì 25 maggio.

Le temperature si manterranno elevate, con un possibile calo brusco tra martedì e mercoledì, mentre nel seguito la temperatura tornerà a salire.

Abbiamo fatto cenno cambiamento possibile per il prossimo fine settimana per varie aree del Nord Italia, e quindi anche Torino potrebbe vedere un nuovo cambiamento meteo, con temperature in rapida diminuzione, oltre che ulteriori precipitazioni.

Lunedì 23: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 90% per 6 mm.

Temperatura da 19°C a 25°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Martedì 24: molto nuvoloso con rovesci.

Possibilità di pioggia 90% per 12 mm.

Temperatura da 17°C a 22°C.

Zero Termico: circa 3300 metri.

Mercoledì 25: coperto con temporali, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 90% per 32 mm.

Temperatura da 16°C a 18°C.

Zero Termico: circa 3000 metri.

Giovedì 26: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 15°C a 25°C.

Zero Termico: circa 3200 metri.

Venerdì 27: nuvoloso.

Possibilità di pioggia 70% per 1 mm.

Temperatura da 16°C a 27°C.

Zero Termico: circa 3300 metri.

Sabato 28: nubi sparse.

Possibilità di pioggia 90% per 2 mm.

Temperatura da 16°C a 28°C.

Zero Termico: circa 3600 metri.

Domenica 29: molto nuvoloso con pioggia.

Possibilità di pioggia 90% per 4 mm.

Temperatura da 12°C a 17°C.

Zero Termico: circa 2700 metri.

Lunedì 30: nuvoloso con rovesci.

Possibilità di pioggia 90% per 7 mm.

Temperatura da 10°C a 19°C.

Zero Termico: circa 2400 metri.

Martedì 31: molto nuvoloso.

Temperatura da 12°C a 19°C.

Zero Termico: circa 2700 metri.