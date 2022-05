Il meteo su Roma sarà soleggiato per alcuni giorni, con temperature estive, ma decisamente superiori alla media tipica di questo periodo dell’anno. Per fortuna soffieranno delle brezze. L’entità della calura, per Roma è stata sensibilmente ridotta, in quanto le precedenti proiezioni prospettavano picchi sino a 36 °C.

Attorno a metà settimana, probabilmente tra giovedì e venerdì, si verificherà qualche addensamento nuvoloso che potrebbe dare luogo a qualche precipitazione. La temperatura non dovrebbe subire sostanziali variazioni.

Un cambiamento meteo più accentuato si potrebbe verificare nel prossimo fine settimana, ma aspettiamo di averne conferma. In tal caso si avrebbe un abbassamento della temperatura e il rischio di qualche temporale.

Lunedì 23: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 15°C a 30°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.

Martedì 24: sereno, molto ventoso a tratti.

Temperatura da 15°C a 29°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Mercoledì 25: poco nuvoloso, molto ventoso a tratti.

Temperatura da 17°C a 30°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Giovedì 26: nuvoloso, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 90% per 1 mm.

Temperatura da 19°C a 28°C.

Zero Termico: circa 3300 metri.

Venerdì 27: molto nuvoloso con piovaschi, ventoso a tratti.

Temperatura da 18°C a 30°C.

Zero Termico: circa 3300 metri.

Sabato 28: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 90% per 10 mm.

Temperatura da 16°C a 28°C.

Zero Termico: circa 3300 metri.

Domenica 29: nubi sparse, ventoso a tratti.

Temperatura da 18°C a 27°C.

Zero Termico: circa 3600 metri.

Lunedì 30: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 90% per 4 mm.

Temperatura da 17°C a 25°C.

Zero Termico: circa 3500 metri.

Martedì 31: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 15°C a 26°C.

Zero Termico: circa 3300 metri.