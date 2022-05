Il meteo su Roma sarà soleggiato per parecchi giorni, con temperatura che tenderà ad aumentare a inizio della prossima settimana. Nel periodo di previsione non è atteso alcun cambiamento delle condizioni meteo, se non temporanei rinforzi del vento, e forse un aumento della nuvolosità verso domenica 22 maggio.

La temperatura sarà fortemente superiore alla media.

Sabato 14: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 28°C. Zero Termico: circa 3800 metri.

Domenica 15: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 26°C. Zero Termico: circa 3700 metri.

Lunedì 16: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 28°C. Zero Termico: circa 3600 metri.

Martedì 17: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 29°C. Zero Termico: circa 3500 metri.

Mercoledì 18: poco nuvoloso. Temperatura da 17°C a 31°C. Zero Termico: circa 3800 metri.

Giovedì 19: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 29°C. Zero Termico: circa 3900 metri.

Venerdì 20: sereno. Temperatura da 17°C a 29°C. Zero Termico: circa 4100 metri.

Sabato 21: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 16°C a 28°C. Zero Termico: circa 4100 metri.

Domenica 22: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 16°C a 28°C. Zero Termico: circa 3900 metri.