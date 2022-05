Il meteo su Reggio di Calabria caldo, tuttavia mitigato dal mare degli effetti dell’ondata di calore in arrivo dall’Africa. L’umidità atmosferica tenderà ad aumentare, il caldo potrebbe divenire moderatamente afoso. Per quanto concerne le temperature minime, queste si manterranno su valori superiori ai 20 °C, che meteorologia vengono classificate come notti tropicali.



Lunedì 30: sereno.

Temperatura da 21°C a 31°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Martedì 31: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 22°C a 33°C.

Zero Termico: circa 3900 metri.

Mercoledì 1 giugno: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 22°C a 32°C.

Zero Termico: circa 4400 metri.

Giovedì 2: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 21°C a 30°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Venerdì 3: quasi sereno.

Temperatura da 20°C a 31°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Sabato 4: nubi sparse.

Temperatura da 21°C a 32°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Domenica 5: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 33°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Lunedì 6: quasi sereno.

Temperatura da 22°C a 32°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Martedì 7: nuvoloso.

Temperatura da 23°C a 32°C.

Zero Termico: circa 4400 metri.