Il meteo su Parma sarà caratterizzato da bel tempo e temperature ormai estive per parecchi giorni. Probabilmente verso martedì 17 maggio si manifesterà dell’instabilità atmosferica che potrebbe dar luogo a condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali in zona. Qualche temporale anche giovedì. Ma queste previsioni per la settimana prossima sono da confermare.

Giovedì 12: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 13°C a 29°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Venerdì 13: quasi sereno.

Temperatura da 13°C a 28°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Sabato 14: poco nuvoloso.

Temperatura da 15°C a 28°C.

Zero Termico: circa 3600 metri.

Domenica 15: poco nuvoloso.

Temperatura da 15°C a 27°C.

Zero Termico: circa 3500 metri.

Lunedì 16: nubi sparse.

Temperatura da 14°C a 27°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Martedì 17: nuvoloso con rovesci.

Possibilità di pioggia 90% per 2 mm.

Temperatura da 16°C a 28°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Mercoledì 18: molto nuvoloso.

Temperatura da 15°C a 27°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Giovedì 19: molto nuvoloso con rovesci.

Possibilità di pioggia 80% per 2 mm.

Temperatura da 15°C a 22°C.

Zero Termico: circa 3500 metri.

Venerdì 20: nuvoloso.

Temperatura da 15°C a 25°C.

Zero Termico: circa 3600 metri.