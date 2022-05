Il meteo su Palermo sarà soleggiato, con temperature in aumento, ma questa non raggiungerà valori fastidiosi. A Palermo prevarrà il bel tempo per tutto il periodo di previsione, con la temperatura minima che comincerà a salire, si avrà un avere propria percezione estiva.

Mercoledì 11: sereno.

Temperatura da 14°C a 23°C.

Zero Termico: circa 2800 metri.

Giovedì 12: sereno.

Temperatura da 15°C a 23°C.

Zero Termico: circa 3100 metri.

Venerdì 13: sereno.

Temperatura da 15°C a 24°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Sabato 14: sereno.

Temperatura da 16°C a 24°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.

Domenica 15: sereno.

Temperatura da 15°C a 26°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.

Lunedì 16: sereno.

Temperatura da 15°C a 26°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Martedì 17: poco nuvoloso.

Temperatura da 14°C a 26°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Mercoledì 18: sereno.

Temperatura da 15°C a 27°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Giovedì 19: nuvoloso.

Temperatura da 17°C a 27°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.