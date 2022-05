Il meteo su Palermo sarà sereno poco nuvoloso, con tendenza a percepire l’eccezionale calura proveniente dall’Africa. Questo evento meteo farà salire la temperatura gradualmente, che però è stata assai mitigata dal mare ancora fresco. Non sono da escludere impennate termiche nel caso in cui dovesse soffiare il vento di terra, in tal circostanza la temperatura potrebbe salire anche a 40 °C, se non oltre.

Lunedì 30: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 22°C a 30°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Martedì 31: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 22°C a 33°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.

Mercoledì 1 giugno: sereno.

Temperatura da 21°C a 29°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Giovedì 2: sereno.

Temperatura da 21°C a 31°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Venerdì 3: quasi sereno.

Temperatura da 21°C a 33°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Sabato 4: nubi sparse.

Temperatura da 22°C a 33°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Domenica 5: poco nuvoloso.

Temperatura da 23°C a 34°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Lunedì 6: nubi sparse.

Temperatura da 24°C a 36°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Martedì 7: nuvoloso.

Temperatura da 25°C a 34°C.

Zero Termico: circa 4400 metri.