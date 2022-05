Il meteo su Oristano sarà caratterizzato dall’ondata di calore in arrivo, la temperatura è attesa in forte aumento, è molto probabilmente si raggiungeranno valori attorno ai 40 °C durante la settimana. In alcuni comuni verso l’entroterra sono previsti picchi di circa 44 °C.



Lunedì 30: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 14°C a 30°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Martedì 31: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 16°C a 28°C.

Zero Termico: circa 4100 metri.

Mercoledì 1 giugno: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 17°C a 37°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Giovedì 2: nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 20°C a 29°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Venerdì 3: nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 22°C a 37°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Sabato 4: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 34°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Domenica 5: coperto.

Temperatura da 24°C a 39°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Lunedì 6: molto nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 35°C.

Zero Termico: circa 4400 metri.

Martedì 7: nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 24°C a 38°C.

Zero Termico: circa 4600 metri.