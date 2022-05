Il meteo su Napoli sarà soleggiato per parecchi giorni, a tratti ci sarà vento. Temperature in lieve aumento, soprattutto a partire dal fine settimana. Un po’ di nuvolosità è attesa nel corso della prima parte della prossima settimana, quando ci sarà dell’instabilità atmosferica in Appennino che temporaneamente potrebbe espandersi verso la zona di Napoli.

Il rischio di temporale sembra essere scarso, tuttavia in condizioni di instabilità atmosferica ben sappiamo che fenomeni si realizzano a macchia di leopardo.

Mercoledì 11: sereno.

Temperatura da 15°C a 23°C.

Zero Termico: circa 2900 metri.

Giovedì 12: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 14°C a 21°C.

Zero Termico: circa 3300 metri.

Venerdì 13: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 15°C a 22°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Sabato 14: poco nuvoloso.

Temperatura da 15°C a 22°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Domenica 15: poco nuvoloso.

Temperatura da 15°C a 25°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Lunedì 16: sereno.

Temperatura da 17°C a 25°C.

Zero Termico: circa 3600 metri.

Martedì 17: poco nuvoloso.

Temperatura da 17°C a 25°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Mercoledì 18: molto nuvoloso.

Temperatura da 18°C a 27°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Giovedì 19: nuvoloso.

Temperatura da 17°C a 24°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.