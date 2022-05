Il meteo su Milano sarà ancora caldo, ma da lunedì la temperatura scenderà lievemente. Non è da escludere qualche temporale sporadico. A partire da martedì si avrà un cambiamento forse anche di forte rilevanza, con possibilità di temporali di notevole intensità anche mercoledì. Temporali si potrebbero verificare anche giovedì 26.

Nell’area di Milano, non è da escludere anche la grandine, e visti i trascorsi e la predisposizione dell’area milanese, si potrebbero verificare anche nubifragi importanti.

È atteso un abbassamento della temperatura anche consistente.

Come abbiamo visto per altre aree del Nord Italia, anche su Milano si potrebbe manifestare un cambiamento meteo importante del prossimo fine settimana, soprattutto per l’abbassamento considerevole della temperatura. Si avrebbero anche precipitazioni.

Lunedì 23: nubi sparse, ventoso a tratti.

Temperatura da 20°C a 28°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Martedì 24: molto nuvoloso con temporali, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 90% per 27 mm.

Temperatura da 18°C a 24°C.

Zero Termico: circa 3400 metri.

Mercoledì 25: molto nuvoloso con temporali, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 90% per 47 mm.

Temperatura da 17°C a 20°C.

Zero Termico: circa 3100 metri.

Giovedì 26: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 90% per 9 mm.

Temperatura da 17°C a 25°C.

Zero Termico: circa 3300 metri.

Venerdì 27: molto nuvoloso.

Temperatura da 17°C a 28°C.

Zero Termico: circa 3400 metri.

Sabato 28: nubi sparse.

Possibilità di pioggia 90% per 1 mm.

Temperatura da 19°C a 29°C.

Zero Termico: circa 3500 metri.

Domenica 29: molto nuvoloso con pioggia, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 90% per 12 mm.

Temperatura da 13°C a 18°C.

Zero Termico: circa 2600 metri.

Lunedì 30: nuvoloso con rovesci.

Possibilità di pioggia 90% per 5 mm.

Temperatura da 11°C a 18°C.

Zero Termico: circa 2300 metri.

Martedì 31: nuvoloso.

Temperatura da 11°C a 21°C.

Zero Termico: circa 2500 metri.