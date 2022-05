Il meteo su Milano vedrà un lunedì ancora decisamente fresco, ma con temperature che tutto sommato non sono molto dissimili da quelle che dovrebbero esserci in questo periodo dell’anno. Milano è afflitta come resto d’Italia da un caldo precoce. In settimana si avrà un aumento della temperatura, che gradualmente tornerà a 30 °C i valori massimi.

Tuttavia, si profila la possibilità di instabilità atmosferica attorno alla città di Milano, con il rischio di altri temporali. Va detto che a Milano città continua a piovere molto poco.

Lunedì 30: nubi sparse.

Temperatura da 14°C a 23°C.

Zero Termico: circa 2700 metri.

Martedì 31: nubi sparse, ventoso a tratti.

Temperatura da 17°C a 25°C.

Zero Termico: circa 3100 metri.

Mercoledì 1 giugno: nubi sparse.

Temperatura da 17°C a 28°C.

Zero Termico: circa 3600 metri.

Giovedì 2: poco nuvoloso con rovesci.

Possibilità di pioggia 70% per 3 mm.

Temperatura da 19°C a 30°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Venerdì 3: molto nuvoloso con pioggia.

Possibilità di pioggia 90% per 3 mm.

Temperatura da 18°C a 28°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.

Sabato 4: nuvoloso con rovesci.

Possibilità di pioggia 90% per 13 mm.

Temperatura da 20°C a 30°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.

Domenica 5: nuvoloso con rovesci.

Possibilità di pioggia 90% per 4 mm.

Temperatura da 20°C a 31°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.

Lunedì 6: poco nuvoloso con rovesci.

Possibilità di pioggia 90% per 4 mm.

Temperatura da 20°C a 31°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.

Martedì 7: coperto.

Possibilità di pioggia 90% per 1 mm.

Temperatura da 20°C a 28°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.