Il meteo su Milano sarà soleggiato per vari giorni. Sabato è atteso un aumento della nuvolosità ad evoluzione diurna si potrebbe verificare qualche temporale in zona. Anche nei giorni successivi l’instabilità atmosferica si attarderà nell’area di Milano e gran parte della Lombardia. In tale contesto si potrebbe verificare ancora qualche temporale occasionalmente anche forte.

Seguirà un parziale miglioramento, ma comunque ci sarà parecchio nuvolosità, e non è da escludere che questa possa maturare altri temporali.

La temperatura si manterrà sopra la media, e anche nei giorni con rischio di temporale sarà elevata per il periodo.

Mercoledì 11: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 16°C a 28°C.

Zero Termico: circa 3400 metri.

Giovedì 12: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 15°C a 27°C.

Zero Termico: circa 3600 metri.

Venerdì 13: poco nuvoloso.

Temperatura da 16°C a 28°C.

Zero Termico: circa 3500 metri.

Sabato 14: nubi sparse con rovesci.

Possibilità di pioggia 90% per 4 mm.

Temperatura da 17°C a 25°C.

Zero Termico: circa 3400 metri.

Domenica 15: nubi sparse.

Possibilità di pioggia 90% per 2 mm.

Temperatura da 18°C a 28°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Lunedì 16: molto nuvoloso con pioggia.

Possibilità di pioggia 90% per 3 mm.

Temperatura da 19°C a 29°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Martedì 17: molto nuvoloso.

Temperatura da 17°C a 26°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Mercoledì 18: coperto.

Temperatura da 19°C a 27°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Giovedì 19: nuvoloso.

Temperatura da 18°C a 26°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.