Il meteo su L’Aquila sarà soleggiato per alcuni giorni, mentre da domenica è atteso un aumento della nuvolosità soprattutto nelle ore diurne. La temperatura è si prospetta in ulteriore aumento. Nei giorni successivi si potrebbero avere temporali, così come domenica, lunedì, martedì, probabilmente giovedì. Mentre sembra essere inferiore la possibilità di temporale per mercoledì 18 maggio. La previsione nel dettaglio sarà da confermare.

Mercoledì 11: poco nuvoloso.

Temperatura da 6°C a 22°C.

Zero Termico: circa 3000 metri.

Giovedì 12: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 9°C a 24°C.

Zero Termico: circa 3500 metri.

Venerdì 13: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 10°C a 25°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Sabato 14: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 9°C a 26°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Domenica 15: nubi sparse con rovesci.

Possibilità di pioggia 70% per 1 mm.

Temperatura da 10°C a 23°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Lunedì 16: nuvoloso con rovesci.

Possibilità di pioggia 90% per 3 mm.

Temperatura da 12°C a 24°C.

Zero Termico: circa 3600 metri.

Martedì 17: molto nuvoloso con rovesci.

Possibilità di pioggia 90% per 2 mm.

Temperatura da 12°C a 24°C.

Zero Termico: circa 3600 metri.

Mercoledì 18: molto nuvoloso con pioviggine.

Temperatura da 12°C a 24°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Giovedì 19: molto nuvoloso con piovaschi.

Possibilità di pioggia 70% per 1 mm.

Temperatura da 13°C a 23°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

