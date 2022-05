Il meteo su Genova sarà soleggiato per parecchi giorni, poi avremo un aumento della nuvolosità. Temperature miti, ma non eccezionalmente elevate. A partire da domenica è atteso un aumento della temperatura, ma anche della nuvolosità. Al momento non sembrerebbero manifestarsi condizioni ideali per i temporali, che però interesseranno l’area appenninica, quindi assai vicino alla città di Genova.

Mercoledì 11: quasi sereno.

Temperatura da 14°C a 22°C.

Zero Termico: circa 3400 metri.

Giovedì 12: nubi sparse, ventoso a tratti.

Temperatura da 16°C a 21°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Venerdì 13: nubi sparse, ventoso a tratti.

Temperatura da 15°C a 21°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Sabato 14: poco nuvoloso.

Temperatura da 15°C a 22°C.

Zero Termico: circa 3500 metri.

Domenica 15: poco nuvoloso.

Temperatura da 14°C a 24°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Lunedì 16: poco nuvoloso.

Temperatura da 14°C a 24°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Martedì 17: nubi sparse.

Temperatura da 14°C a 24°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Mercoledì 18: nuvoloso.

Temperatura da 16°C a 27°C.

Zero Termico: circa 3900 metri.

Giovedì 19: nubi sparse.

Temperatura da 16°C a 24°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.