Il meteo su Catania vedrà un’interferenza sempre più marcata del caldo africano. Ma per il momento, in città non sono attese stratosferiche temperatura, mentre valori ben superiori si avranno in provincia.

Domenica 22: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 17°C a 26°C.

Zero Termico: circa 3900 metri.

Lunedì 23: sereno.

Temperatura da 17°C a 27°C.

Zero Termico: circa 4100 metri.

Martedì 24: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 20°C a 29°C.

Zero Termico: circa 4100 metri.

Mercoledì 25: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 18°C a 25°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.

Giovedì 26: molto nuvoloso.

Temperatura da 18°C a 29°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Venerdì 27: poco nuvoloso.

Temperatura da 20°C a 31°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Sabato 28: nubi sparse.

Temperatura da 21°C a 30°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Domenica 29: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 30°C.

Zero Termico: circa 4100 metri.

Lunedì 30: sereno.

Temperatura da 20°C a 33°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.