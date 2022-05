Il meteo su Cagliari vedrà nella nottata, quindi nelle prossime ore la possibilità di ulteriori temporali, che potrebbero anche essere di forte intensità. Gradualmente venerdì le condizioni meteo tenderanno a vedere un lento miglioramento, seppur ancora si potrebbero verificare precipitazioni.

Meteo in sensibile miglioramento a partire da sabato 28 maggio, quando tornerà il sole, e a Cagliari la temperatura si porterà su valori estivi. Gradualmente i valori termici saliranno nel pomeriggio anche oltre i 30 °C.



Venerdì 27: nuvoloso con piovaschi, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 70% per 2 mm.

Temperatura da 18°C a 24°C.

Zero Termico: circa 3400 metri.

Sabato 28: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 17°C a 29°C.

Zero Termico: circa 3400 metri.

Domenica 29: quasi sereno, molto ventoso a tratti.

Temperatura da 17°C a 30°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Lunedì 30: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 16°C a 28°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Martedì 31: sereno.

Temperatura da 19°C a 28°C.

Zero Termico: circa 4100 metri.

Mercoledì 1 giugno: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 21°C a 31°C.

Zero Termico: circa 4500 metri.

Giovedì 2: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 21°C a 30°C.

Zero Termico: circa 4400 metri.

Venerdì 3: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 30°C.

Zero Termico: circa 4400 metri.

Sabato 4: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 31°C.

Zero Termico: circa 4400 metri.