Il meteo su Aosta sarà influenzato dalla nuvolosità informazioni sui rilievi attorno alla città. Pertanto, nelle ore del pomeriggio non è da escludere qualche temporale in zona. La temperatura è attesa in sensibile aumento.

Lunedì 30: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 11°C a 22°C.

Zero Termico: circa 2700 metri.

Martedì 31: nubi sparse, ventoso a tratti.

Temperatura da 13°C a 25°C.

Zero Termico: circa 3000 metri.

Mercoledì 1 giugno: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 12°C a 27°C.

Zero Termico: circa 3500 metri.

Giovedì 2: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 14°C a 30°C.

Zero Termico: circa 3600 metri.

Venerdì 3: nuvoloso con rovesci.

Possibilità di pioggia 90% per 10 mm.

Temperatura da 14°C a 29°C.

Zero Termico: circa 3900 metri.

Sabato 4: quasi sereno.

Temperatura da 16°C a 34°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Domenica 5: nuvoloso con rovesci.

Possibilità di pioggia 90% per 4 mm.

Temperatura da 17°C a 32°C.

Zero Termico: circa 3900 metri.

Lunedì 6: poco nuvoloso.

Temperatura da 16°C a 33°C.

Zero Termico: circa 3900 metri.

Martedì 7: nuvoloso.

Temperatura da 16°C a 33°C.

Zero Termico: circa 4100 metri.