Il meteo su Ancona vedrà temperatura in graduale aumento, ma non raggiungerà eccessi particolari. In settimana prossima si avrà un peggioramento moderato del tempo, ma sulla durata al momento non abbiamo informazioni attendibili.

Giovedì 12: sereno.

Temperatura da 15°C a 23°C.

Zero Termico: circa 3600 metri.

Venerdì 13: sereno.

Temperatura da 15°C a 23°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Sabato 14: sereno.

Temperatura da 15°C a 23°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Domenica 15: quasi sereno.

Temperatura da 16°C a 23°C.

Zero Termico: circa 3500 metri.

Lunedì 16: sereno.

Temperatura da 15°C a 24°C.

Zero Termico: circa 3500 metri.

Martedì 17: poco nuvoloso con piovaschi.

Possibilità di pioggia 70% per 2 mm.

Temperatura da 16°C a 25°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Mercoledì 18: nuvoloso.

Temperatura da 16°C a 25°C.

Zero Termico: circa 3700 metri.

Giovedì 19: nuvoloso.

Temperatura da 16°C a 24°C.

Zero Termico: circa 3300 metri.

Venerdì 20: nuvoloso.

Temperatura da 16°C a 23°C.

Zero Termico: circa 3600 metri.