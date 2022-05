I social network, nell’era del web e della condivisione, stanno determinando un particolare comportamento da parte delle persone, in particolar modo delle donne, ovvero quello di apportare una serie di modifiche al proprio corpo per essere apprezzate online e non solo.

I social network, uno specchio che non riflette la vita reale

Da quando sono stati creati, i social network vengono visti e utilizzati come strumento che riflette parte della propria vita e che permette alle altre persone di poterne far parte.

Ma quanto è reale la vita che viene mostrata online?

Secondo un esperimento svolto nel corso degli scorsi anni, la vita che viene palesata online tende a essere totalmente differente rispetto quella che viene condotta da coloro che rientrano nella categoria degli influencer.

Tre giovani si sono prestati a questo esperimento: alcuni scienziati sociologi hanno creato loro un profilo social degno del miglior influencer e hanno permesso loro di condurre una vita lussuosa tipica delle figure più importanti in questo campo.

Dopo aver acquistato diversi follower, i tre giovani sono divenuti famosi sul web e il loro stile di vita è stato copiato da molte persone che li seguivano sui social network. Lo studio ha quindi dimostrato come il mondo del web non riesca a essere realmente in grado di dimostrare la vita reale, ma solamente una parte che viene adeguatamente selezionata da parte delle persone.

Il modello di bellezza estetica ideale dell’era dei social network

Un altro problema che si riflette sui social network è dato dal modello di bellezza estetica che spesso viene palesato da parte delle persone divenute famose grazie alla rete.

Attorno agli anni 90 il canone di bellezza era caratterizzato da un corpo tonificato, snello, frutto di una serie di allenamenti studiati a dovere che avevano il compito di migliorare l’estetica del proprio fisico.

Oggi, invece, grazie ai diversi programmi di editing delle immagini, si è venuta a creare una situazione completamente differente: molti corpi che vengono mostrati, infatti, sono totalmente irreali.

Secondo gli esperti che hanno studiato questo fenomeno, per avere il corpo di alcune influencer bisogna necessariamente ricorrere alla chirurgia estetica, affinché quelle modifiche possano essere apportate al proprio fisico.

Avere un seno tonico con una vita piatta, con viso asciutto e lato B rialzato comporterebbe una serie di interventi chirurgici in quanto le caratteristiche estetiche di tali parti del corpo non potrebbero essere ottenute in maniera naturale.

Ecco, quindi, che i social tendono a modificare completamente la propria immagine e comportano che una persona apporti delle pesanti variazioni al proprio fisico, frutto di un insieme di procedure di editing delle immagini, affinché si ottenga un’immagine che possa essere definita come perfetta sotto il punto di vista estetico, raggiungendo uno standard talvolta irreale.