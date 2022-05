Il Sole è in pieno fermento, come testimoniato da un’attività crescente rilevata dalla NASA. Nelle ultime settimane sulla superficie solare ci sono state diverse esplosioni, che hanno portato a dei brillamenti solari di classe X, quelli più intensi in assoluto.

Una nuova eruzione solare di classe X ha dato origine ad una nuova tempesta che, con la nube di plasma, si appresta a dirigersi verso la Terra. Il momento clou è atteso per domenica 8 Maggio, quando si prevede l’impatto della tempesta geomagnetica.

Cosa ci dobbiamo aspettare? Le conseguenze ci potranno essere, ma non saranno così pericolose e quindi non vi è da fare nessun allarmismo. La NASA segnala che potranno verificarsi black out nelle comunicazioni radio e problemi nella ricezione del segnale GPS.

Un altro effetto, questo indubbiamente spettacolare, sarà legato alla possibilità di ammirare magnifiche aurore boreali, in coincidenza della tempesta geomagnetica. In questi casi le aurore possono essere viste da latitudini insolite.

Ciclo solare verso il massimo

L’attività solare è segnalata in netto aumento e siamo d’altronde nella fase crescente del ciclo solare 25. Da inizio anno l’incidenza di CME (l’acronimo di espulsioni di massa coronale, responsabili delle tempeste solari) è stata pressoché giornaliera. Meno di due mesi fa si è avuta la tempesta più forte da sei anni.

Questo incremento di macchie solari e di espulsioni di massa coronale risulta assolutamente fisiologica. Il punto di acme nel ciclo della nostra stella (che dura circa 11 anni) è quello di maggiore turbolenza e quindi ricco di eventi. Il massimo solare è previsto nell’estate del 2025.

Ormai da anni il Sole è costantemente monitorato, in previsione proprio delle tempeste geomagnetiche e dei rischi che comportano. Per ora non esiste ancora una reale protezione da una eventuale tempesta solare di potenza estrema, paragonabile al grande evento di Carrington del 1° Settembre 1859.