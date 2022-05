C’è attesa per lo spettacolo dell’eclissi totale di Luna, che certo richiederà non poco sacrificio per farsi apprezzare. Bisognerà infatti alzarsi in piena notte per assistere all’evento che vedrà oscurarsi il nostro satellite sul cono d’ombra proiettato dalla Terra.

Tutto inizierà verso le 3:30 del mattino, con la fase di penombra. L’eclissi vera e propria si potrà osservare verso le 4:30, quando la Luna entrerà nel cono d’ombra. Il disco lunare inizierà ad oscurarsi fino al momento della totalità prevista inizierà verso le 5:30 del mattino.

In Italia lo spettacolo si potrà ammirare in parte, meteo permettendo, perché la Luna sarà già bassa sull’orizzonte e tramonterà poco prima delle 6 mattutine, quindi in coincidenza del clou della fase totale, mentre non potremo vedere il momento di graduale uscita della Luna dal colo d’ombra.

Oltre al tramonto, un altro disturbo sarà rappresentato dal graduale chiarore del cielo delle prime luci che precederanno l’alba. Questo non consentirà di apprezzare appieno il tipico colore rossastro che la Luna assume durante l’eclissi totale.

Luna rossa, ecco perché

Il motivo del colore, che richiama al sangue, è legato alla rifrazione della luce da parte dell’atmosfera della Terra. La nostra atmosfera ne assorbe una piccola frazione, quella prossima al blu, e così ai nostri occhi la Luna appare illuminata con una gradazione rossastra.

Non saremo quindi tanto favoriti ma quest’eclissi totale sarà visibile in diverse zone del mondo ed in particolare lo spettacolo si potrà godere al meglio nel Sud America, ma anche negli Stati Uniti e nel Canada orientale.

Circa quattro anni fa, nell’estate 2018, si era verificata l’eclissi lunare totale più lunga del secolo. Per un’eclissi lunare totale di lunghezza simile bisognerà aspettare parecchio, questa è infatti prevista soltanto nel 2123. Il 19 novembre 2021 c’era stata l’eclissi lunare parziale più lunga del secolo.