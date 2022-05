Le bombe atomiche, come è noto, sono gli strumenti di guerra più distruttivi in assoluto. Le prime bombe atomiche furono create dagli Stati Uniti e usate nella Seconda Guerra Mondiale per attaccare le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, dove l’esplosione causò centinaia di migliaia di morti.

Gli effetti delle bombe atomiche sono terribili: si parla di distruzione totale. Durante la Guerra Fredda la corsa agli armamenti nucleari crebbe ancora di più, mentre negli ultimi anni stiamo registrando un trend preoccupante in quella direzione. Non è affatto indifferente la situazione in atto che è avvenuta a seguito del conflitto Russia e Ucraina, e l’intervento della NATO per sostenere il Paese aggredito.

Nel 2017 l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è ricorso al potenziamento dall’arsenale nucleare statunitense, ed era pronto a utilizzarlo in qualsiasi momento contro qualsiasi Paese che lo sfidasse. Ma cosa accadrebbe con un’esplosione di bombe atomiche?

Gli Stati Uniti hanno le armi nucleari più potenti al Mondo, nello specifico il B83. Se un giorno il Presidente USA decidesse di scagliare il B83 contro una qualsiasi città, prendiamo come esempio la capitale della Russia, Mosca, l’esplosione in superficie creerebbe un cratere largo quasi 450 metri e profondo 90 m circa.

A causa dell’impatto si genererebbe una palla di fuoco dalle dimensioni di circa 5.7 km quadrati capace di sprigionare una quantità di calore di circa 150 milioni di gradi.

Quindi, non solo un impatto distruttivo sulla superficie, il calore rilasciato causerebbe ustioni di terzo grado a tutte le persone che dovessero trovarsi in un raggio di distanza di 420 km quadrati. Ma in aree prossime all’impatto, ogni essere vivente sarebbe vaporizzato dal calore nemmeno un secondo.

Successivamente le radiazioni prodotte si espanderebbero in un’area enorme causando la morte di ulteriori milioni di persone.

Supponiamo che la Russia possegga un’arma nucleare della stessa forza del B83 e decidesse di rispondere agli Stati Uniti. Ovviamente gli effetti sarebbero simili. Le radiazioni rilasciate dalle due esplosioni, sommate, raggiungerebbero la bassa atmosfera espandendosi in un’ampia fetta del nostro Pianeta causando morte e malattie di milioni o miliardi di persone.

Per intenderci, la tanto decantata minaccia di una guerra nucleare è quasi prossima ad essere un grande bluff, appare un rischio concreto, ma allo stesso tempo, distruttivo per entrambe le parti. Ma non solo, ulteriori attacchi missilistici armati di bombe atomiche coinvolgerebbero tutto il Pianeta con le radiazioni, ponendo a serio rischio la sopravvivenza della vita nella Terra.

Le armi nucleari sono la peggiore invenzione umana.

Uno studio afferma che 100 bombe atomiche come quella lanciata a Hiroshima causerebbero una grande quantità di fuliggine di carbonio nero, portando ad un abbassamento della temperatura globale di circa 1°C, coprendo il sole e provocando oscurità nel mondo per anni.