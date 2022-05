I monsoni, dalla parola araba mausim, che significa “stagione”, sono i cambiamenti stagionali nei venti, spesso accompagnati da piogge, che riguardano molte regioni tropicali.

Il termine, originariamente usato dai navigatori del Mare Arabico per descrivere l’inversione dei venti che avveniva ogni sei mesi da nordest a sudovest, ora si applica alle due principali stagioni nei tropici.

Anche se i monsoni influenzano Asia, Africa e Australia, in nessun altro luogo i venti monsonici e le piogge sono così importanti come nell’Asia meridionale e sudorientale. In India più del 75% delle precipitazioni annue cadono durante il monsone sudoccidentale.

Cherrapunji, nel nordest dell’india, ne è un buon esempio: qui la caduta media di pioggia nel mese di dicembre è di soli 13 mm, confrontata con una media in giugno di 2695 mm, quando il monsone è al massimo della sua forza. Le precipitazioni annue totali che ne risultano sono tra le più alte del mondo, superando anche i 12.700 mm.

Metà della popolazione mondiale dipende dalle piogge monsoniche per le proprie riserve di acqua. In effetti India, Bangladesh e Pakistan insieme possono considerarsi come il subcontinente monsonico. I cambiamenti climatici stanno alterando intensità e durata del monsone, procurando alluvioni esagerate, ma anche il protrarsi di siccità con temperature che tra India e Pakistan superano, talvolta i 50°C. Tutto ciò con gravissimi danni ai raccolti, e ne pagano i danni soprattutto le genti più povere.

La nascita del Monsone

I monsoni dell’Asia meridionale e sudorientale sono generati da cambiamenti stagionali globali del tempo. Durante l’inverno dell’emisfero nord, il sistema di alta pressione siberiano si intensifica diventando il più forte del pianeta. Questo produce dei forti venti nordorientali che soffiano verso l’equatore.

Questi venti secchi raccolgono umidità sopra il Mare Cinese Meridionale e diventano il monsone nordorientale del sudest asiatico. Infatti, in alcune aree dell’India e Ceylon, anche d’inverno si registrano piogge.

Il monsone sudoccidentale dei mesi estivi si forma quando una intensa bassa pressione si forma sopra l’Asia centrale. Questo trascina verso il sudest gli alisei che diventano venti sudoccidentali dopo l’equatore.

Questi venti possono portare piogge torrenziali nel sud dell’Asia. La zona di convergenza tra gli alisei e il monsone è la Zona Intertropicale di Convergenza.

Le piogge monsoniche sono essenziali per la sopravvivenza di miliardi di persone. Con la stagione delle piogge, i campi rimasti aridi per mesi diventano fertili. Nella loro periodicità annuale le piogge monsoniche possono arrivare in ritardo o essere inferiori al solito. La conseguente perdita dei raccolti porta alla fame milioni di persone.

Il monsone è causa di molti danni per le piogge torrenziali. Nei rilievi dell’India si verificano alluvioni gigantesche, frane enormi.

A volte è necessaria l’evacuazione dei residenti e il blocco di commercio e scuole, situazioni comuni all’apice della stagione dei monsoni. Ma nonostante i problemi nel breve termine, i monsoni sono un fenomeno essenziale per la vita, poiché ripristinano le scorte di acqua per la stagione secca che seguirà.

Dall’Arabia sudoccidentale all’india, alla Cina sudorientale, i raccolti dipendono dalle piogge monsoniche.

Una particolare attenzione viene data dagli studiosi ai monsoni, in quanto le condizioni meteo che li generano, si stanno alterando mettendo a rischio miliardi di vite umane. Le cause sono attribuite ai cambiamenti del clima.