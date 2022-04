Mentre le condizioni meteo sono state estremamente pessime durante la serata di venerdì in pianura, con temporali anche di forte intensità, con innumerevoli grandinate, ma si è trattato di grandine in fusione della neve a grani, in montagna nevica. È arrivata l’aria fredda.

Abbondantemente imbiancata anche Cortina d’Ampezzo come se fosse pieno inverno. In tutta l’area montana le temperature sono scese abbondantemente sotto 0 °C.