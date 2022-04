Vi mostriamo una carrellata di webcam dall’ Ucraina. L’webcam mostrano immagini dalle città di Kharkiv, Kiev, Odesa, Mykolayiv.

Il conflitto continua in questa parte dell’Europa, ci auguriamo vivamente che possa concludersi nel modo migliore per tutte le parti in causa. E soprattutto che termini questa crisi che giunge durante una pandemia, e che potrebbe veramente essere fatale nel caso in cui ci fosse qualche contatto tra le due superpotenze.