La Terra è circondata da uno strato di aria chiamato atmosfera. Il tempo, in senso meteorologico, è il modo in cui si presenta l’atmosfera in un determinato momento e luogo. Esempio, cielo coperto, pioggia, neve, soleggiato, clima caldo o freddo, etc..

Quello meteo è probabilmente l’argomento di cui si parla di più, in quanto i suoi effetti toccano infiniti aspetti della nostra vita, dal più banale al più tragico. Il tempo determina il tipo di vita che conduciamo, il nostro guardaroba, i nostri svaghi.

In ogni regione della Terra il tempo cambia da un luogo all’altro e da un giorno all’altro, o anche da un’ora alla successiva.

Il clima, al contrario, è l’insieme delle condizioni meteorologiche tipiche di un dato luogo, sulla base dei valori medi e degli estremi dei vari fattori nel lungo termine. Per costruire il profilo climatico di un’area è necessario raccogliere dati per almeno 30 anni. I dati meteorologici sono stati raccolti solo negli ultimi due secoli; tuttavia, essi possono essere integrati da fonti di origine storica (anche dalla paleoclimatologia) e dal crescente ammontare di informazioni sui cambiamenti climatici della Terra.

Le ragioni principali per cui studiamo il tempo atmosferico sono la curiosità e la speranza di riuscire a classificare e spiegare i fenomeni atmosferici in termini semplici. Tuttavia, è ancora più importante prevedere il tempo che farà con sempre maggiore affidabilità, per essere preparati a contrastare gli eventi estremi o a trarre vantaggio dalle condizioni favorevoli.

La meteorologia è la scienza che studia il tempo, è una disciplina relativamente nuova. Oggi, la nostra comprensione di questa scienza è supportata dalle immagini satellitari. La foto che abbiamo scelto è offre una straordinaria panoramica di tre uragani: Irma, Jose e Katia nel Mar dei Caraibi e l’Oceano Atlantico (credit NASA).

Ma ecco alcuni fenomeni meteorologici:

L’arcobaleno è un fenomeno ottico causato dalla rifrazione della luce da parte delle gocce di pioggia. Può essere utile per le previsioni locali del tempo nel breve termine. Se le nubi scorrono dalla posizione dell’arcobaleno verso di voi, sta per piovere.

Ma ecco la forza della natura: nubi scure, ovvero i cumulonembi, possono dare origine a temporali intensi e piogge torrenziali, tuoni, fulmini e venti anche pericolosi. Osservare un temporale significa scrutare la potenza della natura in atto. La formazione dei temporali è un processo complesso, ma in molti casi prevedibile. Questi fenomeni intensi sono innescati da una combinazione di molte forze atmosferiche.

Ed ecco i venti che si attorcigliano. Uno degli eventi meteorologici più violenti è il tornado, un vortice di aria a forma di imbuto che può causare morte e rovina. I tornado sono le tempeste più estreme, i loro venti sono in grado di distruggere qualunque struttura incontrino, causando devastazione nei territori che attraversano.