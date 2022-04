Nelle regioni del Nord Italia si manifesterà una moderata instabilità atmosferica più attiva nelle ore del pomeriggio.

Stamattina si inizia con nubi in Liguria e alta Toscana, con la possibilità di rovesci e forse qualche sporadico temporale soprattutto nel settore centro-orientale.

Ci sono ampie schiarite sul resto del Nord Italia, ma aria instabile sta giungendo da nord, come detto prima, e si manifesterà un aumento della nuvolosità, ed al sole si potrebbe passare a rovesci di pioggia e isolati temporali. Non è da escludere che taluni temporali possano essere associati, soprattutto nella Valpadana centro-orientale, a manifestazioni vorticose come già avvenuto ieri. Rischio di grandine. Nevicate oltre i 2000 metri di quota, in discesa temporanea durante i rovesci più violenti.

Nelle regioni centrali si avranno condizioni meteo incerte soprattutto sull’area appenninica, dove si potrebbe verificare qualche temporale, soprattutto nel pomeriggio. Ampie schiarite nel settore adriatico, con nubi in aumento al pomeriggio. Nel settore tirrenico variabilità, con possibilità di qualche acquazzone o isolato temporale.

Sulla Sardegna ampie schiarite, bella giornata di sole su gran parte del territorio. Nelle zone interne nubi in aumento durante il pomeriggio dove non è da escludere qualche occasionale piovasco.

Al Sud Italia e la Sicilia si avranno condizioni abbastanza buone, ma con addensamenti nuvolosi soprattutto in Sicilia, dove saranno ancora stratificati e frammisti polveri del Sahara in sospensione. Nuvolosità irregolare sulla Campania. Al pomeriggio nubi in aumento nelle zone interne, qui si potrebbe verificare qualche sporadico acquazzone.

Per quanto concerne la temperatura, questa è in generale aumento soprattutto sulle regioni del Nord Italia.

Per quanto riguarda il vento, questo soffierà generalmente debole, di direzione variabile al Nord Italia, con componenti occidentale sul resto delle altre regioni. Rinforzi si verificheranno in Sardegna è nelle aree tirreniche oltre che in quelle appenniniche esposte.

Mari: ancora molto mosso il Mar ligure, ma con moto in diminuzione. Poco mossi gli altri mari.