Condizioni meteo favorevoli all’instabilità atmosferica si verificheranno nella giornata di martedì, ciò soprattutto nelle regioni del Nord Italia. Infatti, un impulso d’aria instabile transiterà tra questa sera e stanotte, innescando condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi.

Nelle altre regioni il disturbo provocato dal fronte instabile sarà effimero, specie man mano che ci si sposta verso sud dove sarà praticamente nullo.

Nel Nord Italia durante la notte si verificheranno temporali a carattere sparso soprattutto sulla parte centro-orientale della Lombardia, l’Emilia-Romagna settentrionale, il Trentino-Alto Adige, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. Qualche pioggia non è da escludere anche in Liguria. Nuove nevicate sono previste sulle Alpi a quote inferiori ai 2000 metri. Non è da escludere qualche episodio di grandine. Ancora una volta segnaliamo la possibilità della formazione di fenomeni vorticosi, che solo occasionalmente potrebbero toccare il suolo.

Durante la giornata è atteso un deciso miglioramento su tutte le regioni con un aumento della pressione atmosferica. Temperature massime in aumento.

Nelle regioni centrali italiane si avrà generalmente bel tempo, alternato a parziali addensamenti nuvolosi soprattutto sulla Toscana settentrionale, dove si potrebbe verificare qualche occasionale piovasco. Miglioramento nel corso della giornata. Nelle altre zone le nubi saranno generalmente di tipo medio, e comunque non particolarmente dense. La temperatura è attesa in aumento nei valori massimi.

In Sardegna condizioni meteo buone, con addensamenti nuvolosi passeggeri provenienti da ovest. Non sono attese precipitazioni. Temperatura in aumento.

Al Sud Italia si avrà nuvolosità irregolare soprattutto nel settore tirrenico, con addensamenti specie a ridosso dei rilievi. Il rischio di pioggia è praticamente assente. In linee generali le condizioni meteo saranno pertanto ottime. La temperatura si manterrà più o meno stazionaria, anche se la tendenza è verso un aumento soprattutto delle massime.

In Sicilia condizioni meteo abbastanza buone, con nubi stratificate provenienti dal Nord Africa che lasceranno vedere comunque il sole. Temperature diffusamente miti.

Per quanto riguarda la ventilazione, non sono attesi sostanziali rinforzi, e anche il mare sarà generalmente poco mosso.